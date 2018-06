Mondial de Russie : une délicieuse occasion pour découvrir une variété de plats typiques de la gastronomie russe

samedi, 2 juin, 2018 à 10:05

=Par Reda Sekkat=

Saint-Pétersbourg – Pour faire assurer le succès de sa coupe du monde de football, la Russie mise aussi sur sa diversité culturelle et celle de sa gastronomie, avec également le souci de s’ouvrir aux spécialités internationales pour satisfaire les goûts de tous les supporteurs.

Mais le plat de résistance aura certainement les saveurs de la cuisine russe, surtout les spécialités traditionnelles au menu de tous les restaurants dans les villes russes où seront disputés les matchs programmés lors de cet événement footballistique planétaire.

Ainsi, les onze villes, qui abriteront les péripéties du Mondial, inviteront les visiteurs à goûter les délices de la cuisine russe lors de nombreux événements avec au menu une multitude de spécialités culinaires. Chaque ville proposera ses variétés qui la distinguent des autres régions en Russie.

A Saint-Pétersbourg, par exemple, on sert l’éperlan d’Europe fraîchement pêché. Ce petit poisson brillant comme de l’argent et voisin du saumon, qui abonde dans la Neva et le golfe de Finlande, est devenu la carte de visite gastronomique de la ville. Saint-Pétersbourg organise même au printemps un festival de l’éperlan qui rassemble toute les habitants friands de vieilles traditions.

Dans ce pays d’une riche diversité culturelle, le plus vaste en superficie dans le monde, la cuisine l’est tout autant avec des plats typiques de renom et aussi une place de choix pour le pain sur la table russe. Notamment, le pain d’épices (prianik) de Toula qui est le mieux ”looké” de Russie. C’est sans aucun doute la carte de visite du pays dans le monde des sucreries. Dans toutes les autres régions, le pain d’épices est petit, rond et il n’est jamais fourré. A Toula (200 kilomètres au sud de Moscou), les confiseurs ont eu l’idée dès le XVIIe siècle de lui donner une forme rectangulaire, de le fourrer (le plus souvent à la confiture) et de le recouvrir d’inscriptions ou de dessins.

Et ce, outre le Pirojki, des petits pains qu’on peut remplir de viande hachée, de fromage ou de légumes (ou tout en même temps), les salades comme celle du champignon, un légume star en Russie ou encore différentes recettes de soupe. La plus connue et la plus appréciée est le Rassolnik, une soupe chaude salée à base de cornichons accompagnés d’orge perlé de blé, pommes de terre, de rognons de veau, de viande de veau, de bœuf, de porc, ou abats de volaille. La partie essentielle du Rassolnik est le rassol, un liquide à base de jus de concombres marinés.

Bref, ce Mondial sera une délicieuse occasion pour les publics du monde entier de découvrir avec émerveillement une multitude de plats typiques de la gastronomie en Russie, le pays des Tsars qui organise pour la première fois une coupe du monde de football.