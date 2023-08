Mondial féminin 2023: La sélection marocaine crée la sensation et se qualifie en 8es de finale

jeudi, 3 août, 2023 à 13:28

Perth (Australie) – La sélection féminine marocaine de football s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football en battant la Colombie (1-0), pour le compte de la 3e journée du groupe H, jeudi à Perth (Australie).

Le but de la victoire des Lionnes de l’Atlas a été inscrit par Anissa Lahmari (45e+1). Au terme de cette victoire historique, le Maroc pointe à la 2e place du groupe H derrière la Colombie (6 pts chacun). Dans l’autre match du groupe, les Allemandes ont fait match nul (1-1) face aux Sud-Coréennes pour occuper la 3e place (4 pts), devant la Corée du Sud, quatrième, avec 1 point.

Le Nib Stadium a vibré au rythme d’une première mi-temps âprement disputée et intense entre les deux équipes. De belles parades, un beau but et des gradins vibrants de vie.

Dès l’entame de la rencontre, officiée par l’Italienne Maria Caputi, les Lionnes de l’Atlas ont fait montre d’intentions offensives notamment par Ibtissam Jraidi qui s’est infiltrée dès la 2e minute de jeu pour jauger la vigilance de la gardienne de but adverse.

Les joueuses marocaines ne se sont pas cantonnées en défense, jouant le tout pour le tout, en multipliant les attaques dans l’optique d’ouvrir la brèche dans la défense de l’équipe adverse qui a opté pour un dispositif prudent de 4-2-3-1 contre 4-4-2 pour les Marocaines.

A la 30e minute, la capitaine Ghizlane Chebbak a bien servi Anissa Lahmari, auteure d’une frappe qui a frôlé la barre transversale. Les assauts multiples des Marocaines ont fini par porter leurs fruits à la 45e (+1) de jeu par Anissa Lahmari qui a dû faire parler ses réflexes impressionnants et profiter d’un ballon repoussé sur penalty, exécuté par Ghizlane Chebbak, pour placer le ballon dans les filets adverses.

Tout au long de la partie, le trio Tagnaout-Chebbak-Jraidi a donné du fil à retordre à la défense colombienne. Elles ont combiné, dribblé, et changé constamment de positions à la faveur de leurs talents avérés.

La 2e mi-temps témoignera de plusieurs interventions musclées des Colombiennes, qui ont monté le pressing sur le compartiment défensif marocain, sans pour autant arriver à faire trembler les filets.

Les Lionnes de l’Atlas sont allées au bout d’elles-mêmes pour poinçonner le billet des 8es de finales en développant un football de haute volée, avec des actions techniques et des courses folles.

Dans les derniers souffles du match, les attaques colombiennes ont donné du tournis à la défense marocaine, toutefois, la gardienne de but Khadija Erremichi s’est magistralement distinguée par ses belles parades en dégageant moult ballons dangereux, notamment à la 58e où elle a bien repoussé un tir cadré, ou encore à la 72e ou elle a sauvé les siennes d’un tir puissant de l’attaquante Colombienne Linda Caceido.

La sélection marocaine, qui demeure la première équipe arabe à participer à une phase finale du Mondial dames, a été battue lors de la première journée par l’Allemagne, avant de venir à bout des Sud-Coréennes et des Colombiennes lors de la 2e journée et la 3e journée, pour poinçonner son billet pour les huitièmes de finale.