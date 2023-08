Mondial féminin: La qualification du Maroc en huitième, fruit de l’engagement sans faille de SM le Roi en faveur du football africain (Médias)

jeudi, 3 août, 2023 à 20:49

Libreville – La qualification de la sélection nationale féminine en huitième de finale de la Coupe du Monde (Australie-Nouvelle Zélande 2023) incarne, à bien des égards, l’engagement sans faille de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du développement du football africain, féminin en l’occurrence.

“Au cœur de ce succès se trouve l’engagement indéfectible de Sa Majesté le Roi Mohammed VI envers le développement du football africain et, plus particulièrement féminin”, met en avant le site d’informations béninois, “vitrineinfos.com”.

“Passionné de sport, SM le Roi a fait du développement du football féminin une priorité, offrant un soutien inestimable à l’équipe nationale féminine du Maroc”, indique-t-on de même source.

Le média béninois ajoute que la qualification impressionnante du Maroc ne relève pas du hasard, soulignant que Sa Majesté le Roi a veillé à ce que les Lionnes de l’Atlas soient dotées de toutes les ressources nécessaires pour atteindre ce niveau de performance.

“Des installations de pointe aux préparateurs physiques de renom, chaque aspect a été soigneusement pris en compte pour garantir que les joueuses soient dans des conditions optimales”, met-on en relief.

“Sous la conduite éclairée de SM le Roi, la sélection nationale féminine du Maroc a écrit une page historique et inspirante dans le monde du sport”, se félicite l’auteur de l’article.

Son confrère, “Gaskiyani.info” relève que la qualification des vice-championnes d’Afrique reste le fruit de la politique sportive de SM le Roi Mohammed VI.

Selon la vision du Souverain, ajoute la même source, le sport est, avant tout, une école où se forme la jeunesse et acquiert les différents outils pour contribuer à la prospérité et au développement du pays.

“La preuve, après la 4-ème place des Lions de l’Atlas lors du Mondial qatari, les Lionnes sont en train d’écrire une nouvelle page de l’histoire du football marocain, met-on en exergue.

“Gaskiyani.info” fait remarquer que SM le Roi ne cesse d’insuffler une nouvelle dynamique au sport par la réalisation de nombre d’infrastructures omnisports et de centres socio-sportifs de proximité, et la mise à niveau d’autres enceintes en vue de l’organisation par le Royaume des événements sportifs de très haut niveau, mais également de la formation de tous les jeunes.

Le site d’informations indique, dans ce sens, que SM le Roi Mohammed VI a placé la femme au cœur de cette vision sportive, notant que la politique exemplaire du Souverain a permis d’enregistrer un énième succès après la qualification des Lionnes de l’Atlas.

“Grâce à la politique de SM le Roi, tout prouve désormais que le sport constitue un axe central dans tout projet sociétal et contribue à faire rayonner les valeurs de patriotisme, de cohésion et de tolérance, de même qu’il se veut un pilier du développement humain et d’épanouissement”, met-on en avant.

De son côté, “lexpression.bj” souligne que l’exploit des Lionnes de l’Atlas n’est pas une surprise, compte tenu de l’engagement inébranlable et de la détermination manifeste de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui fait du développement du football africain, en particulier féminin, une priorité, saluant la performance de l’équipe nationale marocaine “qui a fait vibrer le monde du ballon rond, en se hissant brillamment parmi les meilleures équipes du monde”.

“Cette victoire historique est le résultat de l’implication profonde et sincère de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Passionné de sport et défenseur acharné du développement sportif en Afrique, le Souverain a fait du football féminin l’une de ses priorités”, met en relief le média béninois.

Il a ajouté que la politique de SM le Roi pour promouvoir le sport s’est traduite par des mesures concrètes visant à soutenir et à améliorer les performances de l’équipe nationale féminine.

“Sa Majesté le Roi a veillé à ce que l’équipe nationale féminine dispose de toutes les ressources nécessaires pour exceller sur la scène mondiale. Des installations sportives de pointe aux programmes de formation de qualité, en passant par un encadrement technique de premier plan, chaque détail a été délicatement pris en compte pour assurer les performances exceptionnelles que nous admirons actuellement”, relève la publication, ajoutant que cette vision globale et holistique a jeté les bases du succès et permis à l’équipe marocaine de briller avec éclat.

Le journal béninois souligne que l’impulsion donnée par cette qualification historique encourage davantage l’engouement pour le sport chez les jeunes athlètes, ainsi la croissance et l’amélioration continue du football féminin au Maroc.

“Exploit du Maroc au Mondial Féminin 2023: Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’architecte du succès”, titre, pour sa part, “megasportsmedia.com”.

“Grâce à l’implication et au soutien infaillible de Sa Majesté, l’équipe féminine du Maroc a pu franchir des obstacles et démontrer son potentiel sur la scène internationale, en affrontant des équipes de renom telles que l’Allemagne, la Colombie et la Corée du Sud”, indique le média béninois, tout en saluant la performance des joueuses marocaines qui ont fait preuve de détermination, de courage et de talent.

La publication ajoute que SM le Roi a placé le développement du sport en général et du football féminin en particulier au cœur de ses priorités.

“Conscient du potentiel inexploité des talents féminins au Maroc, le Souverain a initié des projets et des programmes visant à promouvoir la pratique du football chez les jeunes filles et les femmes”, poursuit-on.

Le journal relève que Sa Majesté a ouvert la voie à l’excellence sportive, grâce à la mise en place d’infrastructures modernes, d’installations d’entraînement de pointe et des programmes de formation, ayant joué un rôle clé dans la progression des joueuses et permis au football féminin marocain de prendre son envol.

La qualification en huitième de finale de l’équipe féminine du Maroc à la Coupe du monde féminine 2023 est une source de fierté pour tout le pays, se félicite-t-on, ajoutant que les performances brillantes des joueuses sur la scène internationale témoignent de la vision et de l’engagement de Sa Majesté le Roi, qui continue de soutenir le football féminin marocain dans sa quête d’excellence et d’affirmation sur la scène mondiale.

“Ainsi, il est important de souligner que derrière chaque victoire se trouve un visionnaire, une personnalité qui croit au potentiel des femmes dans le sport. Sa Majesté le Roi Mohammed VI restera un pilier essentiel du développement du football féminin au Maroc, et son héritage sera gravé dans l’histoire du sport national”, met-on en avant.

“Cette réussite est un exemple puissant de l’impact positif du leadership visionnaire et l’engagement envers le développement du sport pour tous de SM le Roi. Ce succès marque la reconnaissance et l’héritage durable du Souverain dans l’évolution du sport féminin et le potentiel infini des jeunes filles et des femmes du Maroc”, conclut le média béninois.

La sélection marocaine s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, en battant la Colombie (1-0), jeudi à Perth (Australie).

Le but de la victoire des Lionnes de l’Atlas a été inscrit par Anissa Lahmari (45e+1).

Au terme de cette victoire historique, le Maroc a fini à la 2è place du groupe H derrière la Colombie (6 pts chacun). Dans l’autre match du groupe, les Allemandes ont fait match nul (1-1) face aux Sud-Coréennes pour occuper la 3è place.

Le Maroc affrontera, mardi prochain, la France pour une place en quart.