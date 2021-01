Mondial de Handball : logé dans un groupe difficile, le Sept national veut s’imposer

mercredi, 13 janvier, 2021 à 11:18

Par Abdelkarim Akarkab

Le Caire – La sélection marocaine masculine de Handball, qui prend part à la 21ème édition du Championnat du monde de handball en Egypte (13/31 janvier), ambitionne de signer une performance décente lors de cette compétition afin d’améliorer son classement au niveau mondial.

Le VII marocain, déterminé à s’imposer lors de sa septième participation au Mondial de Handball, est logé dans le groupe F du Championnat aux côtés des sélections du Portugal, de l’Islande et de l’Algérie.

Les handballeurs marocains avaient participé aux éditions 1995, 1997, 1999, 2001, 2003 et 2007 de la compétition. La meilleure performance de l’équipe nationale reste celle de l’édition 1999, quand l’équipe nationale a fini 17è au classement final du Championnat du monde.

La formation marocaine entame sa participation au Mondial en affrontant jeudi son homologue algérien avant de défier le Portugal le 16 janvier, puis l’Islande le 18 janvier.

Dans une déclaration à MAP, le président de la Fédération royale marocaine de handball (FRMHB), Adil Hanafi, a assuré que la sélection nationale s’est préparée activement pour ce Championnat mondial, ajoutant que ses joueurs sont déterminés à signer une participation convaincante.

Il a indiqué que le VII national a accompli un stage de préparation de deux mois dans la ville d’Ifrane, et un autre en Turquie, précisant que ses Hommes ont joué quatre matches de préparation avant de se rendre au Caire pour participer au Mondial.

Ce 27è Championnat du monde de handball, le deuxième en Egypte après 1999 et le 5è hors Europe (Japon 1997, Tunisie 2005, Qatar 2015), s’annonce exceptionnel puisqu’il s’agit de la première édition à 32 équipes, contre 24 auparavant.

La compétition se tiendra dans quatre salles au Caire, au Nouveau Caire, à Ville-du-6-Octobre et à Alexandrie. Le match d’ouverture est prévu mercredi entre l’Égypte et le Chili dans le Cairo Stadium Hall, qui accueillera également la finale dans trois semaines.

Les 32 équipes qualifiées sont réparties en huit groupes de quatre équipes. Chaque site accueille deux groupes du tour préliminaire. Les trois meilleures équipes de leurs groupes du tour préliminaire respectif passeront au tour principal.

Les équipes classées dernières dans leur groupe du tour préliminaire joueront la Coupe du Président. Les 24 équipes du tour principal seront divisées en quatre groupes de six équipes chacun.

En dehors du pays hôte, l’Égypte, six équipes africaines ont été qualifiées : la Tunisie, l’Algérie, l’Angola, le Cap-Vert, la République Démocratique du Congo et le Maroc.

Outre le champion du monde en titre, le Danemark, 15 équipes européennes seront présentes : l’Autriche, Biélorussie, Croatie, République tchèque, France, Allemagne, Hongrie, Islande, Norvège, Portugal, Espagne, Slovénie, Suède, Pologne et la Russie.

L’Argentine, le Brésil, Chili, et l’Uruguay représenteront l’Amérique du Sud et centrale, les États-Unis l’Amérique du Nord. Bahreïn, Japon, Qatar et Corée du Sud seront les représentants asiatiques.