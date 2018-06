Mondial: la Russie satisfera-t-elle la curiosité des visiteurs en ouvrant ses villes secrètes

dimanche, 3 juin, 2018 à 10:50

=Par Abdelaziz Hayoun=

Moscou, 03/06/2018 (MAP), Nombreuses sont les villes russes plongées dans le secret absolu, des cités n’existant pas sur les cartes et dépassant moins d’un million d’habitants et dont certaines ne sont pourtant pas loin des villes hôtes des phases finales de la Coupe du monde prévue à partir du 14 de ce mois.

D’où la grande interrogation de savoir si Moscou va-t-elle les offrir à la curiosité des visiteurs du Mondial ou persistera-t-elle à les entourer de mystère énigmatique datant de l’ère soviétique?

Ces 44 villes, dont 15 relativement connues, sont entourées d’ombre ténébreuse étant donné qu’elles abritent des structures, institutions et installations militaires et énergétiques et d’autres liées aux recherches scientifiques de pointe et aux industries militaires, des “citadelles” où l’étranger n’a pas droit d’accès et leurs habitants soumis à un contrôle de sécurité strict, bien que plusieurs de ces cités aient produit des champions olympiques dans diverses disciplines sportives.

Au titre de ces agglomérations non mentionnées sur aucune carte, Seversk, relevant de la province de Tomsk (centre du pays), compte une infrastructure nucléaire de très grande importance pour l’enrichissement et le retraitement de l’uranium et du plutonium et héberge la deuxième plus grande centrale nucléaire du pays pour la production de l’électricité mais loge, en revanche, des musées spécialisés à l’instar du musée scientifique qui figure parmi les plus importants du pays.

Bien que le statut du secret ait été levé, la ville demeure fermée pour les non-résidents, ce qui oblige ainsi ceux qui souhaitent s’y rendre à obtenir une autorisation spéciale.

Sarov, ou Kremliov de 1991 à 1995, est une autre ville fermée située à environ 500 kilomètres de Moscou puisqu’un site de recherche secret sur les armes nucléaires, “planquant” le stock des bombes atomiques et l’un des plus célèbres instituts de recherche en physique expérimentale et centre de développement des armes nucléaires. Mais elle est également, de longue date, lieu saint de la religion chrétienne orthodoxe et abrite le monastère Sarovskaya Poustine.

Dans le même registre, Severomorsk (nord-ouest) constitue la plus principale base navale de la Flotte du Nord de la marine russe et avait rejoint la liste des villes fermées en 1996. Elle est aussi, en raison de sa latitude extrême, le meilleur emplacement pour regarder, au cours de l’été, l’unique jour polaire (connu sous le soleil de minuit) et une nuit polaire en hiver durant lequel le Soleil ne se lève pas.

Triyokhgorny, établie sur le versant occidental de l’Oural et non loin de la ville d’Ekaterinbourg, est une autre ville fermée en raison de fabrication de bombes atomiques, d’équipements de centrales nucléaires pour la production électrique et de munitions militaires. Elle comprend, par contre, l’une des plus célèbres réserves naturelles riches en plantes rares, animaux et insectes et constitue une référence écologique de la Russie centrale.

Située en Sibérie (nord) à 4.383 km à l’est de Moscou et fermée depuis 1966, Mirny est une base pour les forces de missiles et aussi l’une des zones avec des potentiels naturels susceptibles d’attirer les touristes.

Cependant, la ville la plus célèbre de ces agglomérations, Zvyozdny gorodok (Cité des Etoiles) à 40 km de la capitale fédérale, est un complexe anciennement militaire et a été très sévèrement gardée et isolée du reste du monde avant de devenir civile après le 1er juillet 2009. Les cosmonautes vivent avec leur famille dans cette cité qui comprend le Centre d’entraînement des cosmonautes Youri-Gagarine et un musée de l’espace.

Bien qu’elle ne soit pas entièrement secrète, elle est “dissimulée” au beau milieu d’une forêt au nord-est de Moscou et n’est délibérément pas facilement trouvable. Ouverte, depuis, au monde extérieur, elle est le témoin du développement du secteur spatial dans le monde et peut, à son tour, être une attraction importante pour les invités de la Coupe du Monde.

En plus de ces villes, nombreuses sont celles ignorées par le public en raison de leur nature sensible et spéciale et qui sont disséminées dans toute la Russie et qu’il est peu probable qu’elles émergent de “nulle part” pour “renoncer” à leur arcane hermétique et se révéler, le temps du tournoi footballistique, aux “temporaires” visiteurs, dont certains “pétillant” de curiosité et de l’envie de découverte, escomptent s’y rendre d’autant qu’elles se démarquent par des atouts naturels et un patrimoine historique.