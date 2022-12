Mondial : Les Marocains d’Espagne fiers de leurs ”Lions”

mardi, 6 décembre, 2022 à 21:00

Madrid – La communauté marocaine établie dans les différentes communautés autonomes espagnoles ont célébré, mardi soir, la qualification historique et amplement méritée des Lions de l’Atlas pour les quarts de finale de la Coupe du monde Qatar 2022, suite à leur victoire contre l’Espagne aux tirs au but 3-0.

De Madrid à Barcelone et de Malaga à Bilbao, la diaspora marocaine en Espagne s’est donné rendez-vous aux places emblématiques des différentes villes espagnoles pour exprimer sa joie et fêter cette qualification historique qui honore le Maroc, l’Afrique et le monde arabe.

Dans une ambiance festive, un grand nombre de Marocains est descendu dans les rues après l’exploit de la sélection nationale, qui va rester gravé les annales du football marocain, africain et mondial.

Drapés dans les couleurs nationales, des hommes, des femmes, des jeunes et moins jeunes ont salué une performance inédite dans le football national et loué les qualités d’une équipe courageuse, vaillante et pétrie de talents, qui a sué sang et eau pour écrire son nom dans l’histoire du football international.

Arborant fièrement le maillot de la sélection nationale, les Marocains d’Espagne ont défié le froid et la pluie pour exprimer leur bonheur et soulagement après ce succès remarquable qui place le Maroc dans le top-8 du football mondial.

Dans des déclarations à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, plusieurs marocains établis en Espagne ont fait part de leur joie et fierté de la prestation des poulains de Walid Regragui, assurant que les Lions de l’Atlas ont été à la hauteur des attentes du public marocain.

Depuis le début de la Coupe du monde, l’équipe nationale a fait preuve d’une combativité louable et d’un esprit de sacrifice remarquable, honorant le monde arabe et le continent africain, ont-ils relevé, ajoutant que cette performance, la première du genre dans l’histoire du football national, restera à jamais dans la mémoire du peuple marocain.