Mondial : les sportifs russes dans le viseur de l’AMA/1

Moscou – Le sport russe, accusé d’avoir mis en place un système institutionnalisé de dopage, a été durement sanctionné avec la participation très limitée aux derniers Jeux olympiques d’hiver de Corée du sud (février 2018) des athlètes évoluant, pour la première fois dans l’histoire du sport du pays, sous drapeau olympique et sera, encore, dans le viseur de l’Agence mondiale antidopage (AMA) lors du Mondial.

Selon le rapport du canadien Richard McLaren commandé par l’AMA, Moscou a grimé avec un “système de dopage d’Etat sécurisé” de ses sportifs, affirmant que lors des JO d’hiver de Sotchi (2014), le ministère des Sports et les services secrets (FSB) auraient manipulé des échantillons de contrôles positifs d’urine. Un escamotage en vigueur depuis au moins 2011, selon l’enquête initiée par de nombreux soupçons et visant plus de 600 cas de dopages dans de nombreuses disciplines, l’athlétisme en tête.

Aucune grande compétition, des Jeux olympiques d’été de Londres (2012), championnats d’athlétisme à Moscou (2013) et JO d’hiver de Sotchi, n’a été épargnée par les manipulations de contrôles antidopage, et le tout avec une série de passe-passe aux allures de films d’espionnages à la James Bond où s’entrecroisent le réaliste et le fantaisiste et où les agents du FSB se seraient chargés, en pleine nuit, de changer les échantillons prélevés sur des athlètes russes, selon le rapport.

Et pour ajouter un peu de piment dans cette saga sportivo-juridique, le tribunal arbitral du sport (TAS) avait, une semaine, avant les derniers jeux d’hiver annoncé l’annulation totale des sanctions à l’encontre de 28 sportifs soupçonnés d’avoir bénéficié de ce système de dopage pour “preuves insuffisantes” sur les 43 suspendus à vie.

Déclassée de la tête au quatrième rang après Sotchi, la Russie, privée de 13 des 33 médailles de sa récolte, va récupérer neuf breloques dont deux en or suite à la décision du TAS pour être catapultée en pôle position du classement.

La bataille entre les autorités russes et les responsables du Comité International Olympique (CIO) a duré des mois avec, in fine, une perte majeure pour le sport russe à Pyeongchang, l’instance olympique internationale réduisant le nombre d’athlètes russes à 389 sportifs “propres” avec exclusion d’un groupe de stars.

Dans le sillage, le président du Comité olympique russe, Alexander Zhukov, a jeté l’éponge en décidant de ne point solliciter un nouveau mandat, abandonnant au passage son statut de membre du CIO pour cause de “surcharge de travail au Parlement” de Russie dont il est l’un des élus.

De même, Vitali Moutko, ministre des Sports de 2008 à 2016 puis vice-Premier ministre chargé des Sports, a été écarté du dossier des Sports dans le nouveau gouvernement annoncé le 18 mai dernier à la suite de la réélection de Vladimir Poutine et occupera le poste de vice-Premier ministre chargé de la Construction.

Montré du doigt par le rapport McLaren de l’AMA et le CIO, qui l’a banni le 5 décembre des Jeux olympiques, il a dû quitter la présidence du Comité d’organisation du Mondial-2018 pour se consacrer à sa défense.

Et malgré les dénégations répétées quand à une “implication de l’État dans un dopage systématique”, Moscou, ayant reconnu des problèmes dans son arsenal antidopage et l’existence de cas individuels, s’est “engagée à travailler avec les instances sportives internationales pour limiter l’usage de produits prohibés” et à améliorer l’image sportive du pays.

A cet effet et pour empêcher que ses joueurs ne tombent dans les contrôles positifs au Mondial-2018, la fédération russe a pris les devants en leur recommandant d’éviter une liste de produits potentiellement à risque déconseillant ainsi toute consommation de thé “exotique”, de pharmacopée étrangère ou de viandes chinoise et sud-américaine.

“Nous sommes fiers qu’aucun footballeur russe n’ait été contrôlé positif lors des quatre dernières années”, s’est vantée la fédération de la discipline sur twitter, qui tend à se maintenir sur cette tendance et à “rester entièrement propre” sans être touchée par le scandale.

Et elle se veut aussi vigilante et prévenante en expliquant qu’une liste des produits interdits par l’agence antidopage russe (Rusada) contient uniquement des produits et compléments alimentaires enregistrés dans le pays et l’absence d’un produit sur cette liste “ne signifie pas automatiquement qu’il est autorisé”.

Et déjà, le rendez-vous planétaire du ballon rond a ouvert la page des absences pour dopage avec une “défaillance” de marque de Paolo Guerrero alias le “prédateur”, capitaine et buteur du Pérou testé positif à un métabolite de cocaïne en match de qualifications du Mondial contre l’Argentine et qui a vu sa peine de suspension alourdie en appel par le TAS de 6 à 14 mois.

Un cas, qui a viré à l’affaire d’Etat près d’un mois du mondial, le président péruvien soutenant la vedette du onze andin pour faire appel de la décision du TAS auprès du tribunal fédéral suisse, plus haute juridiction en Suisse où est basé le tribunal sportif, qui a finalement autorisé le 1er juin le joueur à faire le voyage de Russie.

La FIFA, qui a ouvert des enquêtes portant sur de possibles infractions aux règles antidopage par des joueurs de football particulièrement ceux de haut niveau ayant fait l’objet de soupçons et ceux figurant dans la liste provisoire pour le Mondial, a “soulagé”, à moins d’un mois du premier sifflet d’entame, les organisateurs en confirmant “qu’aucun élément ne permet d’établir une violation des règles antidopage par ces joueurs”. Des conclusions transmises à l’AMA qui a validé la décision de la FIFA de clôturer les enquêtes.