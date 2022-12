Mondial Qatar-2022 : les représentations diplomatiques au Maroc saluent l’exploit sensationnel des Lions de l’Atlas

dimanche, 11 décembre, 2022 à 15:44

Rabat – Après la victoire glorieuse du Maroc face au Portugal, samedi, et sa brillante qualification en demi-finales de la Coupe du monde Qatar-2022, les Lions de l’Atlas continuent d’écrire l’histoire, déclenchant ainsi une avalanche de réactions de félicitations et de louanges du monde entier sur le réseau social Twitter.

Parmi les innombrables publications ayant célébré ce tournant historique dans l’histoire de la Coupe du monde, on retrouve celles des représentations diplomatiques au Royaume, dont l’ambassade de France au Maroc qui a tweeté : “Félicitations au Maroc pour sa victoire contre le Portugal. Qualification historique pour le Maroc qui devient le premier pays africain à atteindre les demi finales. L’aventure continue ! Allez les Lions de l’Atlas !”.

Pour sa part, l’ambassade du Royaume-Uni au Maroc a salué le parcours de l’équipe nationale marocaine en tweetant : “Morocco made history by being the first Arab and African country to make it to the Semi-Finals of the World Cup! Congratulations to our Moroccan friends!”, soit “Le Maroc est entré dans l’histoire en étant le premier pays arabe et africain à se rendre en demi-finales de la Coupe du monde ! Félicitations à nos amis marocains !”

“Yalla Al Maghreb! Sir, Sir, Sir!!!”, s’est également empressé de tweeter l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Simon Martin.

“Another incredible win for #AtlasLions ! Morocco is making history! Seer, seer, seer Maghrib to #WorldCup final. Mabrouk”, peut-on également lire sur le compte twitter de l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, autrement dit : “Une autre victoire incroyable pour les Lions de l’Atlas ! Le Maroc écrit l’histoire ! Sir, sir, sir Maghrib jusqu’à la finale de la Coupe du monde, Mabrouk”.

A son tour, l’ambassade de Thaïlande au Maroc n’a pas manqué de saluer cette performance historique en tweetant: “Félicitations aux Lions de l’Atlas! L’ambassade est fière de supporter l’équipe du Maroc et nous sommes joyeux de célébrer cette victoire historique ! L’aventure continue ! Allez les Lions de l’Atlas !”.

“Avec fierté, grand bonheur, plaisir et joie, l’ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite à Rabat adresse ses plus belles et sincères félicitations et bénédictions au Royaume du Maroc frère (Roi, gouvernement et peuple) et aux membres frères de l’équipe nationale marocaine (joueurs, staff administratif et technique) pour leur merveilleuse victoire et leur performance héroïque”, s’est, de son côté, réjouie l’ambassade d’Arabie Saoudite au Maroc à travers ce tweet.

“Félicitations aux Lions de l’Atlas pour cette victoire historique ! Bravo !”, a également applaudi l’ambassade de Pologne au Maroc.

Pour sa part, l’ambassade du Maroc en Jordanie a partagé le message de félicitations du Prince héritier Hussein de Jordanie : “Les Lions de l’Atlas entrent dans l’histoire, félicitations pour leur victoire”.

“Regragui et ses enfants n’ont essuyé aucun échec”, a salué l’Union européenne au Maroc sur son compte Twitter avant de poursuivre : “Nous partageons notre joie avec le peuple marocain pour la qualification de son équipe nationale aux demi-finales et sir, sir, sir et dir niya (aie la foi)”.

La représentation des Nations unies au Maroc, elle aussi, n’a pas manqué de féliciter le Royaume pour cette victoire mémorable en tweetant : “Encore une fois, félicitations aux Lions de l’Atlas pour leur passage en demi finale, félicitations au Maroc et au public, bonne continuation”, tandis que le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) au Maroc a écrit : “L’impossible n’est pas marocain”.

Ceci dit, l’aventure continue pour les Lions de l’Atlas qui incarnent à ce jour la fierté africaine et arabe et qui affronteront, mercredi, l’équipe de France pour la première fois en Coupe du monde, prouvant ainsi que “l’impossible n’est pas marocain”.