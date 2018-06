Mondial russe : Les volontaires, un vrai travail de fourmi

dimanche, 3 juin, 2018 à 10:50

=Par Nadia EL Rhzaoui=

Moscou, 03/06/2018 (MAP), La Russie se prépare à accueillir le Mondial 2018, une épreuve sportive majeure durant laquelle les volontaires apportent un soutien crucial dans un grand nombre de domaines opérationnels, grâce au travail de fourmi auquel ils s’attellent tout au long de la compétition.

La mission des volontaires consiste à prêter main forte aux organisateurs à différents niveaux dans la préparation et la tenue du Mondial, créer une belle ambiance dans les tribunes et offrir aux invités un cadre convivial pour assister aux compétitions lors de cet événement qui rassemblera des millions de supporters des quatre coins du globe.

D’après le site officiel de la FIFA, 17040 volontaires issus de 112 pays seront présents en Russie à l’occasion de la coupe du monde de football qui se déroulera du 14 juin au 15 juillet.

Des centres spéciaux situés dans les onze villes-hôtes, ont eu la responsabilité du recrutement et de la sélection des candidats devant prendre part à cette grande fête footballistique.

“La Russie accueillera les 32 meilleures équipes de football au monde” lors du Mondial. “Aujourd’hui, nous donnons le coup d’envoi à la création de la 33e équipe. La plus grande: l’équipe des volontaires de la Coupe du monde”, avait déclaré le président russe Vladimir Poutine lors du lancement de la campagne de recrutement de bénévoles pour le Mondial.

La plus grande équipe qui évoluera dans les coulisses du tournoi sera appelée à prêter main-forte à l’organisation en œuvrant dans des domaines aussi variés que les cérémonies, les transports, les médias, le protocole, les services linguistiques, le contrôle du dopage et les services aux fans.

Les bénévoles qui doivent être âgés de plus de 18 ans, doivent de ce fait répondre obligatoirement à un nombre de critères selon le domaine où ils doivent agir. Ils doivent notamment avoir une maîtrise de l’anglais et avoir des compétences dans le travail d’équipe.

Ils doivent de même avoir d’excellentes qualités de communication, une bonne résistance au stress, une aptitude à un travail intensif et à la prise de responsabilités et une expérience antérieure de bénévolat dans des manifestations sportives ou culturelles médiatiques.

Concernant la Billetterie, dans chaque ville hôte, les volontaires aideront le personnel du Projet de Billetterie de la FIFA et du Comité organisateur local (COL) à répondre aux besoins dans les stades et les centres de billetterie.

Les services linguistiques constituent l’une des fonctions les plus importantes des volontaires qui seront ainsi appelés à fournir une aide à l’interprétariat dans les stades et autres installations de la Coupe du Monde.

Lors de cet événement mondial, les bénévoles seront appelés à veiller à la bonne gestion des arrivées et des départs des athlètes et des invités et travailleront de ce fait dans les aéroports, les ports, les gares ferroviaires et routières, et autres installations de transport des villes hôtes.

Les tâches confiées aux volontaires portent aussi sur les services aux équipes à travers la participation au rangement des vestiaires et des équipements dans les stades et sur les sites d’entraînement. Ils aideront aussi les joueurs et les arbitres à s’installer dans leurs hôtels et à faire les déplacements depuis et vers les aéroports et les stades.

Les volontaires seront aussi appelés à apporter leur concours en ce qui concerne les médias accrédités, les services médicaux et contrôles anti-dopage et la gestion des sites.

Tout au long de l’événement, les bénévoles disposeront d’une tenue facilement reconnaissable. Avec cet uniforme distinctif, il sera facile de les identifier afin de leur demander de l’aide ou des informations durant la compétition.

Les bénévoles qui entrent dans les derniers préparatifs du mondial, suivent à présent de nouvelles séances de formation sur les sites du tournoi répartis dans les onze villes hôtes afin de s’imprégner de l’atmosphère de la première Coupe du Monde sur le sol russe.