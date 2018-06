Mondial Russie-2018 (Gr.D/ère Jr.): L’Argentine et l’Islande, sans vainqueur ni vaincu (1-1)

samedi, 16 juin, 2018 à 11:30

Rabat, – Le Think Tank marocain OCP Policy Center organise, les 18 et 19 juin à Rabat, la 2éme édition de la conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique (APSACO), sous le thème “les opérations de maintien de la paix en Afrique: réalités et défis”.