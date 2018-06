Mondial Russie 2018 : Les Lions de l’Atlas déterminés à signer une belle prestation (quotidien égyptien)

jeudi, 7 juin, 2018 à 14:01

Le Caire – Malgré le tirage au sort qui a placé l’équipe marocaine de football dans le groupe de “choc” lors du Mondial de Russie 2018 à côté de l’Iran, de l’Espagne et du Portugal, les Lions de l’Atlas sont confiants et fortement déterminés pour signer une belle et honorable prestation lors de cette compétition planétaire, a écrit jeudi le quotidien égyptien +Al Ahram+.

Cette confiance émane de la phase des qualifications africaines à ce Mondial lors de laquelle, l’équipe du Maroc n’a pas enregistré aucune défaite, souligne la publication, rappelant que le groupe du Maroc comprenait le Gabon, le Mali et la côte d’Ivoire .

Dans sens, le journal a mis en avant les performances des joueurs de l’équipe marocaine dirigée par l’entraîneur français Hervé Renard, jetant la lumière notamment sur le capitaine Mehdi Benatia, Acharaf Hakimi, Ayoub El Kaabi, Hakim Ziyech et Mbarek Boussoufa.