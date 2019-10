Morocco Royal Tour de saut d’obstacles: Olivier Perreau remporte le Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan

dimanche, 6 octobre, 2019 à 21:10

Tétouan – Le Cavalier français Olivier Perreau a remporté le Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, disputé dimanche à la carrière “La Hipica” de Tétouan, dans le cadre de la première étape de la 10è édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles.

Montant “Events Venizia D’Aiguilly”, le Français s’est adjugé la première étape du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI, après avoir parcouru le circuit en 45sec14/100è (sans faute). Il a devancé son compatriote Emeric George qui a bouclé le circuit en 46sec65/100 (sans faute) sur le cheval “Chopin des Hayettes”.

La troisième position est revenue au Brésilien Felipe Amaral, montant “Premiere Carthoes” qui a réalisé un chrono de 49sec08/100 (sans faute), tandis que la quatrième place a été remportée par le Jordanien Ahmed Mansour, montant “Estoril De Vardag” et auteur d’un chrono de 58sec10/100 avec trois points de pénalité.

Pour sa part, le Français Tony Cadet, montant “Uppsala Del Cabalero”, a terminé à la cinquième position à la suite d’un parcours en 44sec84/100 avec 4 points de pénalité.

Au terme des épreuves qui ont connu la participation de 68 cavalières et cavaliers de différentes nationalités, le gouverneur de la province de Tétouan, Younes Tazi, a remis le Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan au cavalier français Olivier Perreau et les autres prix aux cavaliers ayant décroché les quatre premières places.

Cette édition était marquée par la participation des meilleurs cavaliers des clubs nationaux placés sous l’égide de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), en plus de cavaliers internationaux lauréats de prix olympiques mondiaux représentant quelque 23 pays.

Par ordre chronologique des compétitions, les participants ont été en lice afin de remporter les prix de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, de la FRMSE, du centre d’élevage des chevaux de la Garde Royale, de la Marche verte, des FAR, du ministère de la Jeunesse et des Sports, de la Fédération royale marocaine de polo, de la garnison militaire de Tétouan-Chefchaouen, de la Garde Royale, du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, de la Société Royale d’encouragement du cheval (SOREC) et du Grand Prix feue SAR la Princesse Lalla Amina.

La Garde Royale espère faire de cette grande manifestation, organisée sous l’égide de la Ligue Royale marocaine, et qui se veut une des dates internationales les plus importantes pour les sports équestres, une occasion de rencontres et de rapprochements interculturels sur le sujet du cheval.

Le Maroc a été représenté par 13 cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy Colman, qui a fait retentir l’hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017.

La première étape a connu également la participation d’Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani Smires, Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid, Hicham Radi, Idriss Taoui et Zakaria Boughinioun, qui ont brillé lors des compétitions CSIO4*.

Le Royaume était également dignement représenté en CSI1* qui rassemblera plus de 30 cavaliers.