Moscou adopte un vaste programme économique avec le mondial en pilier

dimanche, 3 juin, 2018 à 12:45

Par Reda Sekkat

Saint-Pétersbourg – Le président russe est bien conscient que l’organisation de la Coupe du monde va dynamiser la croissance économique de la Russie d’environ 3 milliards de dollars par an au cours des cinq prochaines années en dépit des sanctions économiques des États-Unis et des pays européens.

Après son investiture le 7 mai, le président Poutine a promis d’allouer 10 trillions de roubles (environ 163 milliards de dollars) pour les secteurs de la santé, de l’éducation, du sport et des infrastructures en vue de donner une impulsion à la croissance économique en Russie.

Le rendez-vous planétaire du ballon rond (14 juin-15 juillet), pivot du plan économique global initié par Poutine et visant à améliorer le niveau de vie des russes, n’est point considéré uniquement comme un événement sportif mais en tant que projet économique à grande échelle puisqu’il va requinquer le PIB de 150 à 200 milliards de roubles (entre 2,43 et 3,4 milliards de dollars) annuellement durant les cinq prochaines années.

Dans ce contexte, une étude du Comité d’organisation de la FIFA de cette édition du Mondial a évalué à environ 867 milliards de roubles (environ 14 milliards de dollars) la valeur déjà injectée dans le PIB entre 2013 et 2018.

L’hôte du Kremlin affirme que la Coupe du monde sera très rentable pour l’économie locale qui profitera, de surcroit, de grands avantages, le rendement économique du tournoi devant générer 1,6 trillion de roubles (25,8 milliards de dollars), soit plus de 2,5 fois plus que les fonds qui y ont été investis.

La Russie n’a pas lésiné sur les moyens et investissements financiers avec, en finish, un budget record qui fait de ce mondial le plus cher de l’histoire en effaçant des tablettes son prédécesseur du Brésil (2014), selon les analystes économiques.

En effet, avec un coût d’organisation estimé à plus de 678 milliards de roubles (13,2 milliards de dollars) dont 390 milliards de roubles (près de 6,29 milliards de dollars) du budget fédéral, 92 Mds de roubles (1,483 Mds de dollars) des budgets de régions et 196 Mds de roubles (3,161 Mds de dollars) complété par des “entités juridiques et économiques”, que ce soit des fonds privés ou des entreprises publiques. Le montant est ainsi de 10% de plus que prévu initialement et cette grande compétition de la FIFA vaudra 31% de plus que celle organisée du Brésil et 200% de plus que l’édition de 2010 (Afrique du Sud).

A l’instar de tous les événements sportifs majeurs, le budget alloué est, certes, toujours dépassé. Mais pour la Russie, les coûts ont explosé en raison notamment de l’embargo européen décrété contre le pays à la suite au conflit ukrainien qui a durement frappé l’économie russe aggravée par l’effondrement du rouble et une inflation galopante.

D’après des économistes russes, le plan du président Poutine est conforme aux promesses qu’il a faites après sa réélection en mars dernier quand il avait placé, en pôle position des priorités de son mandat, l’amélioration du niveau de vie des russes et la garantie du développement durable du pays.

En prévision de ce tournoi, le pays a construit 10 stades et rénové 2 enceintes dans 11 villes tout en modernisant les infrastructures de transport, dont aéroports, routes et chemins de fer et fait sortir des terres 27 nouveaux hôtels.

Les budgets engagés auront un impact sur l’économie du pays, selon l’économiste Evgeniy Etakov, soutenant que les ventes de plus de 3,1 millions de tickets de stade devront dégager des recettes dépassant les 5 milliards de dollars tout comme un montant équivalent pour l’hébergement et la nourriture des supporteurs alors que les vendeurs de souvenirs évaluent à 1,5 milliard de dollars ce que débourseront les 1,5 million de touristes, soit une moyenne de 100 dollars par personne.

Même son de cloche chez l’experte en tourisme Galena Dekhtiar disant qu’un touriste en visite en Russie pendant le tournoi contribuerait à créer 5 emplois dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration et chaque rouble dépensé générerait environ 4,5 roubles.