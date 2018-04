Moulay El Hassan GKA Kitesurf world tour Morocco-Dakhla 2018: Coup d’envoi de la 9è édition

mardi, 24 avril, 2018 à 22:30

Youness Bouzrida-

Dakhla – Le coup d’envoi de la 9è édition des championnats du monde de Kitesurf “Moulay El Hassan GKA Kitesurf world tour Morocco-Dakhla 2018” organisés du 24 au 29 avril, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été donné mardi à la perle des Provinces du Sud.

Deuxième étape des championnats du monde de Kitesurf, après le round inaugural à Ponta Preta au Cap Vert, les championnats du monde “Moulay El Hassan GKA Kitesurf world tour Morocco-Dakhla” seront marqués, lors de cette édition, par la participation d’une cinquantaine des meilleurs Riders, venant des quatres coins du monde pour prendre part à cet événement, devenu incontournable pour les férus des sports de glisse à travers le monde.

A cette occasion, Idriss Senoussi, membre du comité d’organisation de l’événement, a souligné, dans une déclaration à la MAP, que cette édition est caractérisée, d’une part, par l’augmentation du nombre de participantes de 2 à 15, ajoutant, d’autres part, que 12 riders marocains seront également de la partie.

Un programme structuré a été mis en place pour accompagner ces jeunes riders marocains, “talentueux” a-t-il fait savoir, émettant le souhait de voir prochainement l’un de ces champions s’accaparer les commandes de cette discipline au niveau mondial.

Parallèlement au Kitesurf, d’autres activités sportives, ludiques et de sensibilisation à l’environnement seront programmées au profit des jeunes et des enfants de la région Dakhla-Oued Eddahab sur la plage de Foum Labouir, avec l’organisation d’opérations de nettoyage de la plage, ainsi que des sessions d’initiation au kitesurf animées par des riders et des moniteurs spécialisés.

La troisième étape de ces championnats, dont la 8è édition a été remportée par le Capverdien Mitu Monteiro, se déroulera à Viana do Castelo au Portugal, alors que la quatrième aura lieu à Tarifa en Espagne.