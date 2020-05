NHS Agency lance la première course spéciale confinement sur les terrasses des maisons “Stahathon”

lundi, 18 mai, 2020 à 17:46

Casablanca – L’agence de communication NHS Agency lance les 22 et 23 mai 2020 le premier Stahathon, une course spéciale confinement sur les terrasses des maisons.

“NHS Agency lance le premier Stahathon au Monde. Le principe est simple, la course invite tous les marocains à participer à un challenge accessible sur leurs terrasses sans sortir de chez eux. Des courses aménagées par les coureurs eux mêmes, pour parcourir des distances de 1 ou 5 KM dans les conditions et l’heure qui conviennent aux participants”, indique l’agence dans un communiqué.

Cité dans le communiqué, Mehdi Tamli, Directeur Associé de NHS Agency, déclare : “Nous souhaitons à travers cette course donner l’occasion à tous les Marocains, femmes et hommes, enfant ou adulte, de participer pour «déconfiner» leur morale et surtout redonner confiance. Notre objectif ultime est de permettre aux marocaines et marocains de ne pas perdre l’essentiel ; leur volonté de se battre et de gagner. Il est clair que la course n’est que la métaphore, l’idée est de nous prouver que nous pouvons tous gagner individuellement et collectivement à dépasser cette crise sanitaire et économique”.

D’importants acteurs du monde des médias et du sport solidaires et responsables se sont joints à cette initiative pour lui donner toutes les chances de réussir. L’inscription est gratuite et peut se fait exclusivement sur le site web de la course : www.Stahathon.com.

En plus du plaisir de participer, plusieurs abonnements à gagner par tirage au sort sont offerts par le leader du fitness : Passage Fitness.

Fidèle à ces valeurs, NHS Agency s’est mobilisée depuis le début de cette crise vis-à-vis de ses collaborateurs et de ses clients, répondant ainsi à l’extraordinaire élan de solidarité initié par SM le Roi Mohammed VI, souligne le communiqué.

L’agence a contribué ainsi à cette belle dynamique en s’engageant à maintenir l’ensemble de ses salariés, sans aucune baisse de rémunération, finançant sans recours à aucune aide ou subvention l’ensemble des charges salariales afin que les aides puissent profiter à ceux qui ont en le plus besoin et en recommandant à tous ses clients, au-delà des aides directes qu’ils ont consenties, d’agir en tant qu’acteur économique responsable et garder, dans la mesure du possible, la même dynamique économique en garantissant à leurs salariés et partenaires la pérennité de leurs revenus.

NHS Agency indique également avoir réglé toutes les factures fournisseurs au 30 avril. Plus de 39 partenaires ont été intégralement réglés pour tous les travaux entrepris tout en pensant à des actions positives et inclusives.

NHS Agency ou New Homo Sapiens incarne la nouvelle génération d’agence de communication. Plus Agile, fluente, philanthrope, polyglotte et fortement digitalisée, elle propose depuis bientôt 3 ans son offre de service d’agence globale de communication (Conseil, branding, Media, RP & Event) au Maroc, au Moyen Orient ainsi que dans d’autres pays.