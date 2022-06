Organisation de la course “Peace Run Rabat” pour promouvoir les valeurs de paix et de tolérance

lundi, 27 juin, 2022 à 19:49

Rabat – Une course solidaire pour la paix, le développement et l’inclusion, intitulée “Peace Run Rabat “, a été organisée, samedi à Rabat, à l’initiative des ambassades de Suisse et du Danemark.