Oujda : Remise des diplômes aux lauréats de la 1ère promotion de l’école d’inclusion socio-économique des jeunes par le sport

vendredi, 8 novembre, 2024 à 10:59

Oujda – Une cérémonie a été organisée, jeudi à Oujda, pour la remise des diplômes aux lauréats de la première promotion de l’école d’inclusion socio-économique des jeunes par le sport.

Soixante lauréats ont reçu leur diplôme lors de cette cérémonie organisée par l’ONG Tibu Africa et l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) à l’occasion du 49ème anniversaire de la Marche Verte, en présence notamment du secrétaire général de la wilaya de l’Oriental, Mohamed Bari, et de représentants des institutions partenaires.

L’école d’inclusion socio-économique des jeunes par le sport à Oujda, lancée par Tibu Africa en mai 2023 en partenariat avec l’INDH, le Conseil de la région de l’Oriental et l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF), a pour vocation de renforcer l’employabilité des jeunes en situation de NEET (ni à l’emploi, ni en éducation, ni en formation), âgés de 18 à 28 ans.

Ce programme d’inclusion socio-économique par le sport offre aux jeunes de la région des perspectives concrètes d’insertion professionnelle tout en les engageant dans un processus de transformation sociale durable.

Ledit programme repose sur trois axes principaux, à savoir une formation en alternance visant l’acquisition de compétences techniques et comportementales, une immersion professionnelle dans des structures et programmes d’éducation par le sport, ainsi qu’un accompagnement vers l’emploi à travers des stages et des ateliers dédiés à l’employabilité.

M.Bari a souligné à cette occasion que le sport est devenu un domaine important et fertile pour la création d’opportunités d’emploi et la lutte contre le chômage, surtout que le Royaume se prépare pour accueillir la Coupe du monde 2030.

Il a également mis l’accent sur la capacité du sport à former des générations capables de porter le flambeau du développement et de la créativité en créant des projets sportifs dans les différentes provinces de la région, affirmant que les sources de financement et de soutien sont disponibles pour contribuer à la réussite de ces projets.

De son côté, le président de l’ONG Tibu Africa, Mohamed Amine Zariat, a expliqué que «notre concept qui combine le sport, la formation professionnelle et l’industrie sportive, inscrit les jeunes vers les chemins de la réussite personnelle et professionnelle», ajoutant qu’avec un taux d’insertion professionnelle de 75 %, ce programme a permis à de nombreux jeunes d’accéder à des opportunités économiques durables.

M. Zariat a mis en avant, dans une déclaration à la MAP, l’engagement de Tibu Africa à promouvoir l’inclusion par le sport et à fournir aux jeunes les outils nécessaires pour s’intégrer professionnellement.

«Nous sommes ravis de célébrer aujourd’hui les nouveaux changemakers par le sport dans la région de l’Oriental. C’est le fruit d’un partenariat exemplaire qui a permis aux jeunes, à travers cette opportunité, de réaliser leurs rêves et d’impacter positivement leurs communautés», a déclaré, pour sa part, le directeur régional de Tibu Africa. Mohamed Hammou.

La jeune Chaïmae Nili, l’une des lauréates de la première promotion, a exprimé, quant à elle, sa fierté d’avoir obtenu son diplôme, faisant savoir que le programme Tibu Africa lui a permis d’acquérir des compétences techniques et comportementales et de lancer son projet professionnel avec la Fédération Royale marocaine de Rugby.

A travers ses écoles axées sur les métiers du sport, Tibu Africa accompagne plus 2.500 jeunes en situation de NEET, jeunes migrants et réfugiés chaque année dans tout le Royaume et dans d’autres pays africains, en leur offrant des opportunités d’inclusion socio-économique grâce au sport.

Tibu Africa est une ONG marocaine innovante qui utilise le sport comme levier d’inclusion sociale, d’éducation et d’autonomisation des jeunes et des femmes.