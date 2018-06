Ouverture à Moscou du 68-ème congrès de la FIFA

mercredi, 13 juin, 2018 à 8:45

Moscou – Les travaux du 68-ème congrès de la fédération internationale de football (FIFA) ont débuté, mercredi dans la capitale russe, dont le principal point à l’ordre du jour comprend la désignation de l’organisateur de l’édition 2026 du mondial.

Deux candidatures sont en lice à savoir celle du Maroc et celle tripartite Etats-Unis, Mexique et Canada et seront départagées par le vote électronique de 207 sur les 211 fédérations membres de la FIFA, la majorité étant fixée à 104 voix. Les quatre fédérations prétendantes sont exclues du scrutin.

Le Congrès déterminera ainsi s’il attribue l’organisation de la Coupe du Monde à l’un des deux candidats. Dans l’éventualité où le congrès décidait de ne pas attribuer l’organisation de la compétition à l’un des deux candidats, la FIFA lancerait une nouvelle procédure en invitant toutes les associations membres, à l’exception des quatre ayant pris part à la procédure actuelle, à soumettre leur candidature pour organiser le mondial 2026, première édition censée être élargie de 32 à 48 équipes.

Parmi les points à l’agenda du congrès figurent aussi la présentation et l’approbation des rapports d’activité, le vote du budget pour le cycle 2019/2022 et du budget 2019 détaillé, et les discussions autour des propositions de différentes associations membres.

Le congrès devrait également approuvé le procès-verbal du précédent congrès (67-ème) qui s’était tenu, en mai 2017, à Manama (Bahreïn).

Le 69e congrès de l’instance internationale devrait avoir lieu à Paris en juin 2019.

Le Conseil de la FIFA a validé, dimanche dernier à Moscou, la candidature du Royaume pour l’organisation du Mondial 2026. Dans un communiqué, la Fédération internationale a indiqué que son Conseil, composé de 35 membres, a approuvé le rapport publié par la Task Force et a retenu les deux candidatures de la fédération royale marocaine de football (FRMF) et celle des fédérations de football du Canada, des États-Unis pour les soumettre au vote du congrès.