Para-athlétisme : Le 8e Meeting international Moulay El Hassan du 26 au 28 avril à Marrakech

samedi, 13 avril, 2024 à 18:05

Rabat – La 8e édition du Meeting international de para-athlétisme (Grand Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan) aura lieu du 26 au 28 avril au Grand Stade de Marrakech, a annoncé la Fédération royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap (FRMSPSH).

Organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce meeting réunira plus de 64 pays du monde arabe, d’Afrique, d’Europe, d’Asie et des Amériques, qui seront représentés par les meilleurs athlètes paralympiques internationaux, indique un communiqué de la FRMSPSH.

Selon la même source, la Fédération tiendra, le 17 avril à Rabat (17h00), une conférence de presse pour jeter davantage de lumière sur cet événement inscrit au “World Para Athletics Grand Prix 2024” et initié sous l’égide du Comité international paralympique et en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports.