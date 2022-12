La performance de l’équipe nationale au Mondial-2022, une goutte dans une rivière de succès éclatants (chercheur)

samedi, 3 décembre, 2022 à 15:52

Rabat – La performance de l’équipe nationale au Mondial-2022 n’est qu’une goutte d’eau dans une rivière de succès éclatants que compte le Royaume, indique le chercheur et analyste politique, Abdelfattah Naoum.

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube, M. Naoum souligne que “nous pouvons nous réjouir de notre pays qui est devenu une référence en économie au sein du continent africain”, des alliances qui “accourent vers nous de toutes parts” et de la courtoisie et du rapprochement que manifestent les adversaires d’hier en Europe à l’égard du Maroc et de ses questions.

“Nous avons à contempler comment notre pays a rassemblé le monde entier et il réussit à consolider davantage d’acquis concernant son intégrité territoriale et ses chantiers nationaux d’envergure, qu’il s’agisse d’économie énergétique, d’industries de pointe, de protection sociale ou de fabrication des vaccins”, se félicite le chercheur.

Il s’agit d’un “effort continu, qui n’est arrêté par aucun complot extérieur et aucun obstacle institutionnel ou administratif interne, qu’elle que soit sa nature”, a-t-il poursuivi, notant que “ces secrets de réussite font du Maroc, Roi et Peuple, un pays résilient afin de transformer toutes les menaces, échecs et entraves à des succès et opportunités.

Grâce à la conduite sage de SM le Roi Mohammed VI et à l’esprit patriotique audacieux, “nous n’avions d’autre choix que de réussir et de briller” pour concrétiser le rêve des populations des mondes arabe et islamique, réparties sur l’Asie et l’Afrique, à savoir les dirigeants (à l’exception des envieux) et tous les peuples fascinés par l’histoire de l’essor continu du Maroc remarquable dans divers domaines, a fait savoir M. Naoum.

Par ailleurs, il a estimé que l’exploit de la sélection nationale signifie que l’esprit du succès est ancré chez les Marocains et vient nous motiver, semer la joie et le bonheur et raviver l’espoir en un avenir meilleur.

La résilience, la persévérance, la confiance en nous et en nos capacités et croire en nos rêves sont parmi les meilleures choses que nous enseignent nos trois glorieux Rois, Feu SM Mohammed V, Feu SM Hassan II et Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-il affirmé.

A travers l’histoire, aucune nation n’a pu s’élever, progresser et décrocher une position avancée sans posséder ces secrets, a fait remarquer M. Naoum, expliquant que “le succès et la volonté de réussir, pour les nations comme pour les individus, seront inévitablement confrontés à toutes sortes d’embûches et de complots”.

Plusieurs efforts incessants à la quête du succès ont été étouffés dans l’œuf à cause des coups montés, et par conséquent la réussite demeure le seul moyen de garantir que nos opposants soient à nos côtés, a-t-il ajouté.