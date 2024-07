Présentation à Rabat des athlètes marocains qualifiés aux JO Paris-2024

jeudi, 11 juillet, 2024 à 11:02

Rabat – Le Comité national olympique marocain (CNOM) a organisé, mercredi à Rabat, une rencontre pour présenter les athlètes marocains qualifiés aux Jeux olympiques, prévus du 26 juillet au 11 août à Paris.

Au total, 60 sportifs (42 hommes et 18 femmes) défendront les couleurs nationales aux JO de Paris, dans 19 disciplines sportives.

Il s’agit de l’athlétisme (13 athlètes), l’aviron (1), le beach volley (2), la boxe (3), le breaking (2), le canoë-kayak (2), le cyclisme (2), l’escrime (2), le football (18), le golf (1), le judo (3), la lutte (1), la natation (2), le skateboard (1), les sports équestres (2), le surf (1), le taekwondo (2), le tir sportif (1) et le triathlon (1).

A cette occasion, le président du CNOM, Faïçal Laraïchi a félicité les sportifs qui se sont qualifiés pour les Jeux olympiques de Paris 2024, ainsi que les staffs techniques.

Il a souligné que “la qualification pour les Jeux olympiques est devenue un exploit en soi, compte tenu de la forte concurrence qui est devenue caractéristique des compétitions éliminatoires dans les différentes disciplines sportives”, relevant que “de nombreux records enregistrés lors des éliminatoires dépassent largement ceux réalisés lors des Jeux olympiques et que les champions marocains doivent être fiers de leur qualification”.

Il a ajouté que le fait de décrocher un billet pour les JO “est le début d’un long parcours avant de monter sur le podium”, soulignant l’importance de faire montre de combativité pour défendre les couleurs nationales, ce qui passe notamment par une bonne préparation et une forte volonté.

M. Laraïchi a réitéré la disposition du Comité national olympique marocain à apporter tout son soutien à ces champions, particulièrement sur les plans moral et psychologique, et à surmonter tous les obstacles auxquels ils sont confrontés en créant les conditions appropriées pour participer aux JO et atteindre les objectifs escomptés.

Le président du CNOM a appelé les sportifs marocains à redoubler d’efforts et à donner le meilleur d’eux-mêmes pour représenter le Royaume de la meilleure des manières et monter sur le podium, estimant que la pression de remporter la médaille d’or “doit être positive” et une source de motivation.

A Paris, le Maroc ambitionne de signer une participation meilleure que lors des précédents JO et honorer les couleurs nationales.

Le Maroc a remporté 24 médailles, au total, lors de ses participations aux Jeux olympiques depuis 1960 à Rome, dont 7 en or, 5 en argent et 12 en bronze.

L’athlétisme s’est taillé la part du lion de ces médailles, avec 20 médailles, dont 7 en or, 5 en argent et 8 en bronze.