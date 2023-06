Présentation à Rabat de l'”Encyclopédie des footballeurs marocains du monde”

vendredi, 9 juin, 2023 à 18:49

Rabat – Une étude intitulée “L’Encyclopédie des footballeurs marocains du monde: pour un dispositif pérenne de suivi des talents marocains de football à travers le monde», a été présentée vendredi au Salon international de l’Edition et du Livre (SIEL) de Rabat.

Cette étude analytique, menée par le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a porté sur 689 joueurs marocains du monde entier représentant plus de 99 pc des footballeurs professionnels évoluant à l’étranger à travers plus de 45 pays. Elle vise à permettre aux décideurs de mettre des outils de connaissances scientifiques et des techniques d’analyse de données au service de la découverte et de la mise en valeur des talents sportifs.

Selon le CCME, en dépit des efforts consentis par la FRMF, il urge de mettre en place un mécanisme spécifique afin d’accompagner les sportifs établis à l’étranger, en particulier ceux qui pratiquent le football, d’où la nécessité de créer un outil de coordination des efforts des différents intervenants dans le domaine sportif à l’étranger, suggérant, dans ce sens, de mettre ce mécanisme sous la supervision de la FRMF afin d’œuvrer, entre autres, pour la promotion du sport et son rapprochement des générations montantes.

Un tel mécanisme, fait remarquer la même source, est à même de contribuer au rayonnement du sport dans les pays d’accueil, de renforcer les liens entre la diaspora marocaine et la mère patrie et de permettre aux jeunes sportifs marocains établis notamment en France, Belgique, Espagne, Suède, Italie, Royaume Uni et aux Emirats arabes Unis de développer leur talent et réussir leur carrière.

Dans une allocution de circonstance, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid a salué la présence lors de cette conférence de certains joueurs de l’équipe nationale, mettant en avant l’attachement des joueurs marocains évoluant à l’étranger à leur pays et leur patriotisme.

Il a exprimé le vœu de voir l’équipe nationale atteindre le prochain Mondial et rééditer son exploit au Qatar en 2022.

Pour sa part, le secrétaire général du CCME, Abdellah Boussouf a fait savoir que la publication a porté sur 689 joueurs marocains du monde entier, évoluant dans le football professionnel à travers plus 45 pays et 529 clubs, d’une valeur marchande avoisinant 600 millions euros, dont 300 au sein des premières divisions de ces pays.

Il a souligné, dans ce sens, que cette étude démontre que la qualification des Lions de l’Atlas en demi-finale du Mondial-2022 n’est nullement le fruit du hasard, mais le couronnement d’efforts consentis par la communauté marocaine à l’étranger, se félicitant dans ce sens de l’appui de la FRMF pour la réalisation de cette étude.

“Il ressort de cette étude que les joueurs marocains se trouvent partout à travers le monde et dans différents domaines”, a indiqué le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, estimant que les joueurs marocains à l’étranger sont de véritables ambassadeurs de leur pays et de sa culture.

Cette étude de 700 pages comporte, notamment, une analyse des spécificités générales des footballeurs marocains du monde et leur répartition géographique à travers le monde (CONCACAF, Europe, monde arabe, Asie).