Le président de la CAF à Laâyoune pour la 6ème CAN de Futsal

lundi, 27 janvier, 2020 à 21:32

Laâyoune – Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad est arrivé lundi soir à Laâyoune pour assister à la 6ème Coupe d’Afrique des nations de Futsal Total 2020.

Dans une déclaration à la presse à l’aéroport Hassan 1er de Laâyoune, le président de la CAF a remercié les autorités et les responsables marocains pour la mobilisation des moyens nécessaires en vue de l’accueil et de la réussite de cette grande compétition africaine et pour l’édification des infrastructures nécessaires à même de promouvoir le football et le sport en général.

Pour sa part, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Faouzi Lekjaa a indiqué que la ville de Laâyoune et les provinces du Sud du Royaume en général, sont désormais qualifiées pour accueillir les plus grands événements sportifs aux niveaux continental et mondial grâce à la politique de développement menée sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI.

La cérémonie d’ouverture de la 6ème CAN de Futsal, qui se poursuivra jusqu’au 07 février, aura lieu mardi après-midi.

Les huit équipes qualifiées pour cette édition ont été réparties sur 2 groupes. Le groupe A comprend le Maroc et la Guinée équatoriale, L’île Maurice et Libye, alors que le groupe B est composé de l’Égypte, Guinée, Angola, Mozambique.

La première journée de la compétition sera marquée par l’organisation de deux matches: La Guinée équatoriale rencontrera l’Ile Maurice et le Maroc sera opposé et la Libye.

Cette compétition africaine quadriennale offre trois billets pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA qui se tiendra du 12 septembre au 4 octobre 2020 en Lituanie.

Vainqueurs de la CAN de Futsal 2016 en Afrique du Sud devant l’Egypte (3-2), les Marocains souhaitent conserver le prestigieux trophée.