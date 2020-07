Presse sportive arabe : L’UAPS insiste sur l’importance d’une charte d’honneur et d’un code déontologique respectés par tous

mercredi, 29 juillet, 2020 à 16:24

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) et l’Autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaires de la République de Côte d’Ivoire (ARSN) ont signé un mémorandum d’entente (MoU) portant sur l’échange d’informations techniques et la coopération dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques.