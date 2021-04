Projet City Foot à Casablanca: l’investissement dans le sport, un levier de développement

samedi, 10 avril, 2021 à 12:33

-Par : Jaouad Touiouel-

Casablanca – L’investissement dans le sport n’est plus un pari périlleux mais un impératif urgent, vu que de nombreuses villes marocaines abritent des cités de sports nouvelle génération, dotées d’installations sportives modernes répondant aux attentes de la population.

City Foot ou le « Jardin des Sports Californie », un projet sportif dans le quartier de l’Oasis à Casablanca qui a vu le jour en 2015 est le fruit d’un partenariat public-privé. Le projet qui s’étend sur une superficie de 54 000 m2, a littéralement transformé une zone, de simples terrains vagues, longtemps utilisée comme dépotoir de déchets, en un centre sportif des plus exceptionnels et un temple pour les personnes pratiquant différentes disciplines sportives sous la supervision d’un groupe d’entraîneurs et de préparateurs physiques.

L’attractivité de cette installation sportive et son emplacement stratégique, situé près de l’autoroute, incitent les visiteurs à venir découvrir des installations haut de gamme, de vastes terrains de football, de basket-ball, de volley-ball et de tennis et des piscines soigneusement conçues.

Le centre comporte aussi une piste de fitness, une piscine, des courts de squash, une salle de sport, une salle équipée de divers équipements d’entraînement, un centre de santé sportive, un local administratif et un hôtel dédié à la concentration sportive.

Cet espace sportif comprend également un restaurant, un café, une école pour la formation de jeunes, et une salle de conférence, qui accueille de grandes conférences internationales, dont la dernière était la réunion du Comité exécutif de la Confédération africaine de football.

City Foot, un projet répondant aux standards de modernité, est le premier du genre dans la capitale économique du Royaume. Il a permis la création d’emplois en faveur de plus de 150 jeunes, un effectif qui devrait atteindre 250 dans les prochains jours après l’achèvement des travaux d’aménagement de toutes les installations de cet espace.

Dans une déclaration à la MAP, le Directeur du projet, Hafid Ben Mohamed, a indiqué que le « Jardin des Sports Californie » est un projet pilote répondant aux besoins des Casablancais qui pratiquent du sport puisqu’il est doté de terrains de jeux et d’équipements sportifs conçus selon des techniques modernes.

Il a ajouté que ce projet a contribué à la création d’une infrastructure sportive de choix qui attire quotidiennement des centaines de sportifs de différents groupes d’âge afin de montrer leur talent dans diverses disciplines sportives.

Le coût initial du projet s’élevait à 40 millions de dirhams avant d’atteindre 100 millions de dirhams suite à l’extension de nouvelles installations, a précisé Ben Mohamed, soulignant que le coût final de cet investissement devrait atteindre 165 millions DH avec l’achèvement des différentes installations.

Il a souligné à cet égard, que la majorité des employés de cet espace sportif sont originaires de quartiers défavorisés de la région de Aïn Chock, d’où la portée du projet axée sur le développement dans l’objectif d’assurer l’intégration des catégories vulnérables dans le tissu économique et social.

Dans une déclaration similaire, Mohamed Abdedayem, responsable des ressources humaines dans ce même établissement sportif, a indiqué que la gestion du projet de City Foot est supervisée par un groupe de cadres et de formateurs dans diverses disciplines sportives répondant aux besoins de formation pour toutes les catégories d’âge (enfants et jeunes).

Selon ce responsable, la mission de l’École de formation des jeunes, le cœur battant du projet City Foot va de pair avec les objectifs du projet « Jardin des Sports Californie », qui fait partie d’un ensemble d’espaces de loisirs modernes dont dispose la capitale économique et qui allie divertissement, activités culturelles et pratique sportive.

Pour Abdedayem, de tels espaces sportifs modernes constituent également un facteur important pour cultiver l’esprit de compétition chez les enfants et les jeunes, les motiver et les encourager afin qu’ils puissent réaliser pleinement leur potentiel et œuvrer assidûment pour affiner leur talent dans diverses disciplines sportives.