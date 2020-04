Le promoteur du MotoGP “optimiste” quant à un début de saison en juillet

lundi, 27 avril, 2020 à 15:15

Paris – Le PDG de Dorna, promoteur du MotoGP, Carmelo Ezpeleta s’est dit optimiste quant à la possibilité d’organiser une saison de juillet à novembre.

“Le plus optimiste est d’essayer de commencer fin juillet” en Europe, a-t-il indiqué lors d’une interview à la chaîne de télévision BT Sport, ajoutant tenir compte de deux facteurs: l’accord des pays pour organiser des Grands Prix et la possibilité de voyager dans le contexte de la pandémie du nouveau coronavirus.

Le dirigeant estime également que “le scénario le plus probable est que les couses se déroulent sans spectateurs”, “le plus important étant de les organiser et de les diffuser à la télévision”, notant que les différentes catégories du championnat du monde de vitesse moto (MotoGP, Moto2, Moto3 et MotoE) pourraient continuer à courir lors des mêmes événements mais en limitant le nombre de personnes présentes.

Les huit premières manches de la saison 2020 ont été annulées (Qatar en catégorie MotoGP uniquement) ou reportées à une date précise (Thaïlande, Amériques, Argentine) ou non (Espagne, France, Italie, Catalogne).

Les trois suivantes (Allemagne le 21 juin, Pays-Bas le 28 juin et Finlande le 12 juillet) devraient connaître un sort similaire en raison des restrictions décidées par ces pays.