La promotion du football africain est tributaire du développement des infrastructures, de l’arbitrage et du règlement des compétitions

samedi, 1 février, 2020 à 17:34

Salé-La promotion du football africain est tributaire du développement des infrastructures, de l’arbitrage et du règlement des compétitions, a indiqué, samedi au Complexe Mohammed VI de football à Salé, le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Intervenant lors de la séance d’ouverture de la journée d’études sur le développement des compétitions et des infrastructures footballistiques en Afrique tenue à Salé, M. Infantino a mis l’accent sur la nécessité de développer les infrastructures sur le continent africain, soulignant que le Complexe Mohammed VI de football, qui se place au rang des meilleurs centres mondiaux, est une fierté non seulement pour le Maroc mais pour l’Afrique et le monde.