Le Qatar dévoile le logo du Mondial-2022

mercredi, 4 septembre, 2019 à 11:26

La mer orientale, communément appelée mer de Chine méridionale ou mer de l’Est, constitue un enjeu géostratégique de premier ordre pour les Etats d’Asie du Sud-Est, mais aussi pour leur grand voisin la Chine, d’où des tensions de plus en plus palpables qui peuvent menacer la paix et la stabilité dans cette région du monde.