QNET: “une montée d’adrénaline” avec l’organisation de 3 événements en mai et juin

mardi, 3 août, 2021 à 18:48

Casablanca – QNET a déclenché “une montée d’adrénaline” avec trois événements sportifs en mai et juin 2021, indique la société de vente directe basée sur le commerce électronique en Asie.

Il s’agit notamment de ManCity couronné Champion de Premier League à Dubaï, la Super Coupe de la CAF Total au Qatar et les qualifications pour la Coupe du monde aux Émirats Arabes Unis, précise QNET dans un communiqué.

Pour le couronnement de Manchester City le 23 mai 2021, la société avait organisé une soirée de visionnage spéciale à Dubaï, à laquelle ont assisté des invités spéciaux, ainsi que les distributeurs phares de l’entreprise dans la région MENA, souligne le communiqué qui note que la nouvelle collection de montres QNETCity Cimier a également été présentée à cette occasion.

Après des reports intermittents, la Super Coupe de la CAF Total a débuté le 28 mai 2021 à Doha, relève la même source, ajoutant que QNET est également le partenaire officiel de vente directe des championnats africains de la Ligue des clubs, à savoir la Super Coupe de la CAF Total, la Ligue des champions de la CAF Total et la Super Coupe de la CAF Total depuis 3 ans.

En novembre dernier, Ahly a battu Zamalek 2-1 lors d’une finale de Ligue des Champions entièrement égyptienne et le Marocain Berkane a battu un autre club égyptien, Pyramids, 1-0 pour remporter la Coupe de la Confédération, rappelle l’entreprise.

Ahly a remporté la Super Coupe un record à six reprises en huit apparitions tandis que Renaissance Sportive de Berkane ont joué leur première finale. “Ce sera le troisième match consécutif de Super Coupe à se dérouler au Qatar, qui accueillera la Coupe du monde 2022, la première à se dérouler au Moyen-Orient”, selon l’entreprise.

QNET a également fait afficher ses publicités sur le terrain lors des matchs de qualification pour la Coupe du Monde qui ont eu lieu à Dubaï du 3 au 15 juin pour les matchs entre les Émirats Arabes Unis et la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam.

QNET est l’une des principales sociétés de vente directe basées sur le commerce électronique en Asie, offrant une large gamme de produits de santé, de bien-être et de style de vie qui permettent aux gens de mener une vie meilleure.

Le modèle commercial local de QNET, alimenté par la puissance du commerce électronique, a aidé à autonomiser des millions d’entrepreneurs dans plus de 100 pays à travers le monde.

QNET a son siège à Hong Kong et est présent dans plus de 25 pays à travers le monde via des filiales, des succursales, des partenariats d’agences et des franchisés.

QNET est membre de la Direct Selling Association dans plusieurs pays, ainsi que de la Hong Kong Health Food Association et de la Health Supplements Industry Association de Singapour, entre autres.

QNET est également actif dans le parrainage sportif à travers le monde. Certains des partenariats les plus importants incluent le partenariat de vente directe du Manchester City Football Club et les championnats africains de la Ligue des clubs de la CAF.