Qualifications du Championnat du Maroc (saut d’obstacles) : Amina Tagemouati remporte le prix de la MAP

Rabat – La cavalière Amina Tagemouati, montant Vega De Revennes, a remporté, mercredi, le prix de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), comptant pour le tour qualificatif du Championnat du Maroc de saut d’obstacles 2022, organisé au Complexe Royal des Sports Equestres et Tbourida Dar Essalam à Rabat, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI. En bouclant le parcours en 66 sec 64/100e avec 4 points de pénalité, la sociétaire de l’Etrier de Casablanca a pris la première place de cette épreuve seniors amateurs, devant Abdelkrim Ouardi (R.C.E. Menzeh), montant Toto Van De Gravenhoeve, auteur d’un chrono de 67.34 et Houda El Filali (R.C.S.E Dar Es Salam), montant Quilvive De Cornu (68.49). Le Top-5 est complété par Hicham Kacha (FAR d’Agadir), montant Darling Des Forets (68.50/4 points de pénalité) et Ahmed Elhallaoui (R.C.S.E Dar Es Salam), montant Fire Touch De Berni (69.83/4 points de pénalité). Ce tour qualificatif du Championnat du Maroc est organisé jusqu’à dimanche prochain par la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE). Les concours des différentes catégories du Championnat du Maroc sont prévus durant 14 jours (7-11 décembre), (14-18 décembre) et (22-25 décembre).