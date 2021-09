Qualifications Mondial-2022 (2è journée/Gr. I): le match Guinée/Maroc reporté (CAF)

dimanche, 5 septembre, 2021 à 19:07

Casablanca – Le match devant opposer la sélection marocaine de football à son homologue de la Guinée, lundi à Conakry, pour le compte de la 2è journée (groupe I) des éliminatoires africaines du Mondial 2022 a été reporté, a annoncé dimanche la Confédération africaine de football (CAF).

“Afin d’assurer la sécurité et la sûreté des joueurs et de protéger tous les officiels du match entre la Guinée et le Maroc, prévu le lundi 6 septembre à Conakry, la FIFA et la CAF ont décidé de reporter ce match”, indique la CAF dans un communiqué, poursuivant que “la situation politique et sécuritaire actuelle en Guinée est très volatile et est étroitement surveillée par la FIFA et la CAF”.

“Les informations concernant la reprogrammation seront communiquées ultérieurement”, ajoute-t-on.

L’autre match comptant pour cette poule opposera, mardi à Khartoum, le Soudan à la Guinée Bissau.

Au terme de la première journée, le Maroc est en tête avec 3 points, devant la Guinée et la Guinée Bissau (1 pt chacun), alors que le Soudan est dernier sans la moindre unité.