Rabat : Signature de plusieurs accords de partenariat et de coopération pour promouvoir le sport scolaire

lundi, 26 avril, 2021 à 17:31

Rabat – Le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi a présidé, lundi à Rabat, la cérémonie de signature de plusieurs accords de partenariat et de coopération avec les représentants de nombre de fédérations sportives nationales, en vue de promouvoir le sport scolaire.

Ces accords ont été paraphés par Mmes Bouchra Hajij et Selma Bennani, présidentes de la Fédération royale marocaine de volleyball et de la Fédération royale marocaine des sports aérobics, fitness, hip-hop et disciplines assimilées et MM. Driss Hilali, président de la Fédération royale marocaine de taekwondo, Jaouad Aouatif, président de la Fédération royale marocaine des sports urbains, El Mamoun Belabbas El Alaoui, président de la Fédération royale marocaine de canoë-kayak et Khalid Ghallali, président de la Fédération royale marocaine de Hockey.

La signature de ces accords s’inscrit dans le cadre de l’ouverture du ministère sur les différents acteurs et intervenants, de l’élargissement du champ de ses partenariats et du renforcement de ses liens de coopération, à travers des programmes stratégiques aux objectifs tournés vers l’avenir afin de promouvoir le sport scolaire et national.

Ces accords ont pour objectifs de promouvoir la pratique des sports concernés par ces partenariats aux niveaux local, national, régional et international, de dénicher de nouveaux talents et de généraliser la pratique sportive dans les établissements de l’enseignement public et privé.

Ils permettront également la mise en œuvre de projets communs visant le développement du sport scolaire, l’échange d’expertises et d’expériences dans le domaine de l’arbitrage, de la formation et du management et la mise à disposition par les parties signataires de leurs installations sportives et de leurs espaces éducatifs.

Intervenant à cette occasion, M. Amzazi, également président de la Fédération royale marocaine du sport scolaire, a indiqué que son département accorde une attention particulière au sport scolaire, étant pleinement conscient de l’importance de ce secteur dans l’éducation et la formation des apprenants à travers l’acquisition des connaissances, le développement de leurs compétences sportives, la consolidation d’habitudes saines et la préservation contre toute forme d’extrémisme et de violence.

Cet intérêt, a-t-il affirmé, est en phase avec les Hautes Orientations Royales contenues dans le message adressé par le Souverain aux participants aux assises nationales du sport tenues à Skhirat les 24 et 25 octobre 2008, notant que cette attention particulière a abouti au projet n°11 de la loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, qui concerne la promotion du sport scolaire, un projet qui incarne l’approche prônée par le ministère pour la réforme et la mise à niveau du sport scolaire.

En soutien à la pratique d’activités sportives scolaires à différents niveaux, le ministère a oeuvré à la création et à la mise en place de centres sportifs pour le primaire d’une part, en plus du renforcement du rôle de l’Association des Sports Scolaires et du statut du sport scolaire comme pilier du sport national et véritable pépinière pour l’exploration de nouveau talents afin de développer leurs compétences et les orienter vers les clubs sportifs, a-t-il enchaîné.

Et de conclure que le ministère et la Fédération royale marocaine du sport scolaire sont fortement mobilisés pour établir une coopération au service du sport scolaire, qui se veut une partie intégrante du système sportif national et un moyen de découverte de talents en herbe.