Raid Sahraouiya 2020: “Be Raid’y for cami” remportent la 6ème édition du raid

vendredi, 14 février, 2020 à 14:05

Dakhla – Le duo français “Be Raid’y for cami’, composé de Salomé Raffi et Elise Pollini, de l’association “Be Raid’y for cami”, a remporté la sixième édition du Raid solidaire féminin “Sahraouiya”, organisée du 08 au 15 février courant.

L’équipe française avait dominé, jeudi, la 5ème et dernière étape de la compétition, constituée de plusieurs activités, dont une épreuve de canoë de 3km, une course d’orientation à l’île du dragon de 3km, avant de reprendre le canoë pour 2km, suivi d’un trail de 3km, et enfin du VTT sur un parcours de 18km.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de la 5ème étape, Raffi et Pollini ont assuré qu’il s’agit de l’étape la plus dure, exprimant leur joie de pouvoir découvrir de beaux paysages, comme l’île du dragon.

“L’ambiance de la compétition était super, elle reflète un vrai esprit solidaire, toutes les équipes s’entraidaient entre elles”, se sont-elles réjouies, se disant fières d’arriver en tête du classement de cette compétition inédite.

L’équipe “Phosboucra 4″, composée de Maryam Massoudi et Maryam Kharbouchi”, est rentrée en deuxième position, alors que le binôme”Malwanda”, constitué de Ernestine Umubyeyi et Yattara Aichata Ousmane, s’est offert la troisième place du podium.

Le challenge sportif solidaire au féminin “Sahraouiya” vise à apporter du soutien à des actions et à des personnalités œuvrant pour la solidarité et la promotion de la femme, et constitue une compétition multi-sports incluant plusieurs activités, dont le VTT, Bike & Run, le canoë et le trail.

Cet événement sportif à vocation sociale permettra d’attribuer des dons au profit d’un établissement social à Dakhla et la distribution de dotations financières à l’association Solidarité Féminine, à l’association du Ruban Rose, ainsi qu’aux trois associations des équipes gagnantes du challenge.