Raid Sahraouiya 2020: journée de “crowdfunding” au profit des coopératives féminines

vendredi, 14 février, 2020 à 17:28

Dakhla – Une journée de “crowdfunding” au profit des coopératives féminines de la région de Dakhla ainsi qu’à une association féminine africaine du Cameroun, a été organisée vendredi à Dakhla, dans le cadre de la sixième édition du raid féminin solidaire “Sahraouiya”, organisée du 08 au 15 février.

Lors de cette journée, s’inscrivant dans l’élan solidaire de “Sahraouiya”, une action d’appel à générosité publique a été lancée, portant sur l’appui aux projets de coopératives de femmes de la région de Dakhla, en plus d’une association féminine du Cameroun.

Ces dons iront au profit de trois coopératives féminines de Dakhla, notamment la coopérative Oum Drega, créée en 2011 par 5 femmes de Dakhla. Elle a pour objet la fabrication de 5 types de couscous de manière traditionnelle, avec la combinaison de différents types de farines et en utilisant des plantes aromatiques, permettant de créer 10 emplois pour les femmes de la région.

La deuxième coopérative Al Ouad Al Azrak est spécialisée dans la collecte de plantes aromatiques et la fabrication de produits cosmétiques d’embellissement pour femmes. Elle a permis, depuis sa création en 2018, d’employer de manière permanente une vingtaine de femmes de la région.

La coopérative Oudi Tamat, quant à elle, a été créée en 2013 par cinq femmes de Dakhla et œuvre pour la collecte et la commercialisation des plantes médicinales de la région, elle fait travailler principalement des femmes veuves en besoin.

Concernant l’association féminine du Cameroun “Believe in Africa”, elle a pour vocation la contribution à l’essor économique de l’Afrique, à travers plusieurs initiatives, dont “African Women in Agriculture and Art” pour l’autonomisation des femmes agricultrices et artisanes du continent, par un accompagnement leur permettant de passer de la subsistance à l’entreprenariat.

Marraine de cœur de l’évènement depuis sa première édition, Mme Aicha Chenna, présidente de l’association “Solidarité féminine”, a affirmé à cette occasion que “Sahraouiya” exprime la force de la femme et sa résistance en tant qu’épouse, maman et sœur face à toutes les difficultés de ce raid, ce qui reflète sa capacité de dépasser tous les obstacles et vaincre toutes les épreuves, donnant ainsi l’exemple pour toute une génération.

“Je ressens toujours une grande joie d’être à Dakhla pour Sahraouiya, j’espère que cette compétition se renforce de plus en plus, et j’espère que les femmes du Maghreb pourront prendre part à ce raid lors des prochaines éditions”, a-t-elle fait valoir.

Le challenge sportif solidaire au féminin “Sahraouiya” vise à apporter du soutien à des actions et à des personnalités œuvrant pour la solidarité et la promotion de la femme, et constitue une compétition multi-sports incluant plusieurs activités, dont le VTT, Bike & Run, le canoë et le trail.