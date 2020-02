Raid Sahraouiya 2020: l’équipe française “Be raid’y for cami” remporte la 2ème étape

mardi, 11 février, 2020 à 10:57

ES: Bassma Rayadi

Dakhla – L’équipe française “be raid’y for cami”, composée de Salomé Raffi et Elise Pollini, de l’association “Be raid’y for cami”, a remporté lundi, la deuxième étape de la 6ème édition du raid solidaire féminin “Sahraouiya”, qui se poursuit jusqu’au 15 février 2020.

Les épreuves de la deuxième étape de la compétition étaient composées d’un trail de 8km à la dune blanche, d’un boot camp de 2.05km, en plus d’un trail de nuit sur un parcours de 8km.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de la compétition, les gagnantes ont exprimé leur joie d’arriver en première position et de participer pour la première fois à ce raid qui se déroule “dans une bonne ambiance”, ajoutant que le parcours de la deuxième étape était plus dure que celui de la précédente, et que leur esprit d’équipe et leur complémentarité ont été le secret de leur réussite.

“Nous venons supporter l’association cami sport cancer en France, qui sensibilise à l’importance de la pratique du sport pour la guérison du cancer, et c’est surtout notre passion du sport qui nous a poussé à soutenir cette cause”, ont-elles fait savoir.

L’équipe marocaine des gazelles solidaires, composée de Bouayad Oumaima et Hasna Hamdouch, est arrivée en deuxième position, suivie de l’équipe marocaine venue des provinces du sud “Phosboucra 3”, constituée de Fatiha Elbah et Souad El hini.

Véritable challenge sportif solidaire au féminin, “Sahraouiya” vise à apporter du soutien à des actions et à des personnalités œuvrant pour la solidarité et la promotion de la femme, et inclue plusieurs activités, dont le VTT, Bike & Run, le canoë, et le trail.