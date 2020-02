Raid Sahraouiya 2020: “Les gazelles solidaires” remportent la première étape

lundi, 10 février, 2020 à 8:51

ES: Bassma Rayadi

Dakhla – L’équipe marocaine “les gazelles solidaires”, composée de Bouayad Oumaima et Hasna Hamdouch de l’association “les amis du ruban rose”, a remporté dimanche, la première étape de la 6ème édition du raid solidaire féminin “Sahraouiya”, organisée du 08 au 15 février 2020.

Le programme de cette étape comprenait une course d’environ 3km, en plus d’une chasse au trésor.

Le duo marocain vainqueur de cette étape a indiqué, dans une déclaration à la MAP à l’issue de cette étape, que leur participation au raid “Sahraouiya” est la première en son genre, témoignant de l’ambiance magnifique de la compétition et de la détermination des équipes participantes.

“La première étape nécessitait de l’effort physique et mental, après avoir couru les trois premiers kilomètres, on a fallu répondre à quelques questions et repérer quelques adresses”, ont ajouté les membres de l’équipe victorieuse, exprimant leur joie de pouvoir découvrir la ville de Dakhla, qu’elles visitent pour la première fois dans le cadre de ce raid.

Le duo Salomé Raffi et Elise Pollini, de l’association “Be ready for cami”, ont fini à la deuxième position.

Rappelons que le raid 100% solidaire et féminin “Sahraouiya” est une compétition multi-sports, incluant plusieurs activités, dont le VTT, Bike & Run, le canoë, et le trail.