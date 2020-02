Raid “Sahraouiya” : La 6è édition promet des aventures inédites et des challenges intenses

vendredi, 7 février, 2020 à 12:36

Par Bassma Riyadi

Rabat – Entre les dunes séduisantes de la perle du sud marocain, Dakhla, se tiendra, du 8 au 15 février, le raid 100% solidaire et féminin “SAHRAOUIYA”, une compétition multisports ayant pour vocation la promotion des valeurs de solidarité, d’appui et de soutien, avec des participantes venues des quatres coins du monde.

Initié sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce challenge sportif solidaire au féminin, qui en est à sa 6è édition, vise à apporter du soutien à des actions et à des personnalités œuvrant pour la solidarité et la promotion de la femme, selon les organisateurs.

Cette nouvelle édition s’inscrit dans “la continuité de la promotion des valeurs de solidarité” et œuvre pour “le rayonnement et la visibilité de cet événement à l’international, grâce à une participation qui ne cesse de croître, avec des participantes des quatre coins du monde”, a-t-on souligné au cours d’une conférence de presse.

Le raid promet aux participantes des aventures inédites, avec notamment la découverte des sites mythiques de la région de Dakhla, à travers des parcours sportifs inaccoutumés (ctivités de VTT, Bike & Run, Canoë, Trail…) et la rencontre et le partage avec des femmes de différents horizons et de différentes nationalités.

Cette compétition constitue également une mission communautaire qui permet à chaque équipe de représenter une association de son choix qui bénéficiera d’un don à hauteur de ses performances, en plus de la découverte de la culture de la région à travers l’échange avec la population autochtone.

Présentant les grandes lignes du programme de cette manifestation, Mme Laila Ouachi, présidente de l’Association “Lagon Dakhla”, co-organisatrice de “Sahraouiya”, a fait savoir qu’une centaine de femmes représentant plus de 50 associations de différentes nationalités ont répondu présentes “à l’appel de la nature de Dakhla”, la perle des provinces du sud du Royaume.

Ces femmes s’affronteront entre les dunes de Dakhla et ses vagues captivantes, a-t-elle affirmé, soulignant que “Sahraouiya” permet à toute femme engagée dans l’action sociale de vivre “une expérience inédite, alliant sport, émotion et découverte dans un site exceptionnel, tout en adhérant à une cause sociale”.

Cette édition sera marquée par une forte participation de femmes constituant six équipes africaines et autant européennes, outre les équipes marocaines, a-t-elle expliqué, faisant remarquer que parmi les participantes, figurent des athlètes et des sportives “confirmées”, mais également des femmes qui prennent part à cette manifestation en signe de solidarité avec des associations de femmes.

La 6ème édition de “Sahraouiya” verra ainsi la participation d’équipes africaines en provenance du Cameroun, du Congo, du Ghana, de Rwanda, du Mali et du Sud Soudan, mais aussi de binômes de France, de Suisse, du Panama et de Sainte Lucie.

Les organisateurs font savoir également que le moment fort de l’édition 2020 demeure le lancement de “Sahraouiya for solidarity”, une plateforme sociale pour un engagement solidaire avec un programme d’événements durant toute l’année 2020.

Véritable incarnation de l’esprit solidaire, cette épreuve sportive permettra d’attribuer des dons au profit d’un établissement social à Dakhla et la distribution de dotations financières à l’association Solidarité Féminine, à l’association du Ruban Rose, ainsi qu’aux 3 associations des équipes gagnantes du challenge.