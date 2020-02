Le raid “Sahraouiya” contribue au développement du sport féminin dans les provinces du Sud du Royaume

vendredi, 14 février, 2020 à 12:19

ES: Bassma Rayadi

Dakhla – Le raid “Sahraouiya” contribue à la promotion de la pratique du sport féminin dans les provinces du Sud, a souligné, jeudi à Dakhla, Tarik ElMlih, responsable sportif à Sahraouiya et coach des participantes venues des provinces du Sud.

“Sahraouiya” prône les valeurs de solidarité, de sport et de partage et contribue annuellement à la promotion du sport féminin dans les provinces du Sud du Royaume, à travers le projet “Sport Nature Solidaire pour Toutes”, réalisé en partenariat avec la Fondation “Phosboucraa”, a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP.

“Les régions du sud sont représentées dans cette sixième édition du raid par six équipes, venues de Dakhla, Guelmim et Laâyoune”, a-t-il noté, ajoutant que cette participation n’est pas la première en son genre et que le nombre des participantes augmente chaque année, grâce au rayonnement de l’événement.

Le coach des filles des provinces du Sud a, en outre, fait valoir que le choix de ces six équipes (12 participantes), dont l’âge varie entre 18 et 22 ans, s’est basé sur un appel à candidature dans les régions du sud et des sélections lors de plusieurs compétitions sportives.

Il a également mis en relief le projet “Sport nature solidaire pour toutes”, organisé sous forme d’ateliers régionaux qui se déroulent respectivement à Dakhla, Laâyoune et Guelmim, affirmant que ce projet a permis à 150 femmes issues des trois régions du sud du Maroc de bénéficier d’un programme de sensibilisation aux valeurs du sport, de citoyenneté, de nutrition et du bien-être.

“Sahraouiya œuvre pour le sport et la solidarité en ce sens qu’elle permet d’aiguiser l’esprit sportif et solidaire chez les femmes, d’où la participation de plus en plus marquée des jeunes filles des provinces du sud à cet événement sportif”, a-t-il fait valoir.

Le challenge sportif solidaire au féminin “Sahraouiya” vise à apporter du soutien à des actions et à des personnalités œuvrant pour la solidarité et la promotion de la femme, et constitue une compétition multi-sports incluant plusieurs activités, dont le VTT, Bike & Run, le canoë et le trail.

Véritable incarnation de l’esprit solidaire, cette compétition permettra d’attribuer des dons au profit d’un établissement social à Dakhla et la distribution de dotations financières à l’association Solidarité Féminine, à l’association du Ruban Rose, ainsi qu’aux 3 associations des équipes gagnantes du challenge.