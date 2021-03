Raid Sahraouiya: “Girls and roses” toujours en tête du classement

jeudi, 18 mars, 2021 à 13:47

Dakhla – L’équipe “Girls and roses” composée de Assia Faraoui Santana et Karine Blanchard sont toujours en tête du classement, après avoir remporté la 4ème et l’avant dernière étape du raid solidaire féminin “Sahraouiya”, qui se déroule du 13 au 20 mars à Dakhla, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Les épreuves de la 4ème étape ont commencé par une course d’orientation sur 10 km, puis une course de VTT sur 6 km, suivie d’un exercice de canoë sur 3 km.

L’équipe gagnante a confié, dans une déclaration à la MAP, qu’elle a pu surmonter toutes les difficultés grâce à la motivation et l’attachement à leur objectif, même si le courant ne jouait pas en leur faveur dans l’épreuve du canoë qui était très dure.

“Le parcours de cette étape était très difficile, mais couronné par le beau sentiment d’accomplissement, surtout lorsqu’on sait qu’on se bat pour une cause noble”, ont-elles fait savoir.

Assia et Karine défendent lors de cette compétition l’association marocaine “Les amis du ruban rose”, qui a pour objectif principal de soutenir les femmes atteintes d’une affection ou d’un cancer du sein.

L’association veille aussi à donner un message d’espoir, celui de la vie après le cancer du sein, et œuvre dans l’ensemble de ses actions à la sensibilisation au dépistage et l’accompagnement aux traitements.

L’équipe “Malwanda”, composée de la Rwandaise Ernestine Umubyeyi et la Malienne Aichata Ousmane Jattara, est arrivée en deuxième position. Elles soutiennent l’association “Dream Role Fondation” au Ghana, qui œuvre à aider les enfants orphelins et ceux en situation difficile.

Les jeunes sportives ont, pour leur part, indiqué qu’elles participent pour la troisième fois à Sahraouiya, ajoutant qu’elles se sont entrainées pendant trois mois avant le début de la compétition.

Elles ont également relevé que leur motivation pour participer à ce raid est de défendre les “bonnes causes”. “On est revenues cette année encore pour se donner à fond, s’amuser et défendre notre association”, se sont-elles enthousiasmées.

Le duo “Gazelles in the city” est arrivé en troisième étape. L’équipe est composée de Sihame Fakir et Nadia Rioland, qui se battent au profit de l’association “Sport dans la ville” qui assure la mise en place et l’encadrement de centres sportifs dans des quartiers difficiles.

Organisé par l’association “Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle” et le groupe Dakhla Attitude, ce challenge sportif 100% féminin réunit pour cette 7è édition des équipes de différentes régions du Maroc, mais également d’Afrique et d’Europe.