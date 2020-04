Report jusqu’à nouvel ordre des demi-finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF

samedi, 11 avril, 2020 à 17:00

Le Caire – La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, le report jusqu’à nouvel ordre des demi-finales de la Ligue des Champions africaine et de la Coupe de la CAF, initialement programmées les 1-3 mai et 8-10 mai 2020, au vu de la propagation de la pandémie de Covid-19.

“À la lumière des préoccupations croissantes autour de la nature évolutive du COVID-19 et avec l’instauration du confinement dans la plupart des pays, le Comité d’urgence de la CAF a décidé de reporter les matches suivant jusqu’à nouvel ordre : Les demi-finales de la Ligue des Champions de la CAF Total et de la Coupe de la Confédération de la CAF Total initialement programmées les 1-3 mai et 8-10 mai 2020 et les éliminatoires de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, initialement prévues du 1er au 3 mai et du 15 au 17 mai 2020”, indique la CAF sur son site électronique.

Et de préciser qu’un nouveau calendrier sera annoncé en temps voulu, tout en rappelant qu’elle surveille la situation de près et travaille avec les autorités compétentes telles que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) afin d’évaluer l’impact du virus sur le continent.

Les demi-finales de la Ligue des Champions africaine opposeront deux clubs marocains, en l’occurrence le Raja et le Wydad de Casablanca à deux formations égyptiennes, à savoir le Zamalek et Al Ahly.

Quant aux demi-finales de la Coupe de la CAF, il y aura une rencontre maroco-marocaine entre Renaissance de Berkane et Hassania Agadir et une autre égyptio-guinéenne entre Pyramids et Horoya Conakry.