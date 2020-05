Reprise le 1er août du championnat tunisien de basket-ball (Fédération)

samedi, 9 mai, 2020 à 23:42

Tunis – La Fédération Tunisienne de Basket-ball (FTBB) a annoncé, samedi, la reprise, le 1er août prochain, du championnat de la Nationale A de basket-ball.

“Il a été convenu, lors d’une réunion par visioconférence entre le bureau fédéral conduit par Ali Benzarti et les représentants des clubs, la reprise le 1er août du championnat avec au programme les demi-finales aller, tandis que les matches retour auront une semaine après”, précise la Fédération.

La même source a ajouté qu’en cas d’égalité, il y aura recours à un match décisif le 12 août, alors que la finale aller du championnat aura lieu le 22 août, le retour le 26, et la Belle (en cas d’égalité) le 30 du même mois.

Concernant la coupe de Tunisie, la reprise des compétitions est prévue le 16 août avec au programme les demi-finales, tandis que la finale se jouera le 5 septembre prochain.

Le championnat national dames et le championnat de la Nationale B reprendront également le 8 août prochain, selon la même source, notant que le retour aux entraînements individuels et collectifs se fera respectivement les 14 et 21 juin.

La sélection tunisienne de basket-ball disputera à partir du 8 septembre un stage de préparation en Allemagne en prévision de la première étape des qualifications de l’Afro-basket 2020, prévu en novembre et du championnat arabe qui sera organisé en Tunisie en décembre 2020, a fait savoir la fédération tout en soulignant que toutes ces dates restent tributaires du feu vert des autorités nationales et de la situation sanitaire du pays.