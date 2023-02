Sahraouiya 2023 : clôture en beauté de la 9ème édition

samedi, 11 février, 2023 à 10:27

Dakhla – Le rideau est tombé, vendredi soir à Dakhla, sur la 9è édition du raid Sahraouiya, placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, avec une chaleureuse et gracieuse cérémonie de remise des prix.

Ainsi, l’équipe “Sahraouiya Besties”, composée de Sofia Skiredj et Ghizlaine Ammor et défendant les couleurs de l’association « Open Village Project 99 Femmes, a décroché le premier prix, suivie du binôme “Coeur de Lionnes” de Fiona Humblot et Fabienne Tamburrini représentant l’association “SOS Village d’Enfants”, alors que le groupe “Ness Ness” constitué de Marie Fouchard et Imane Akalay qui appuient l’association Abryd, a complété le podium.

La présidente de l’association Lagon Dakhla et co-organisatrice de Sahraouiya Laila Ouachi, a, dans une allocution à cette occasion, exprimé ses remerciements aux autorités de la ville de Dakhla pour leur soutien “inconditionnel” à l’organisation du raid Sahraouiya.

“De grands efforts ont été déployés cette année”, s’est-elle félicitée, ajoutant que “notre but consiste à subventionner les associations”.

Cette cérémonie, tenue en présence du Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, d’élus et de représentants des autorités locales, a été ponctuée par la remise de subventions à trois associations, notamment “Excision, parlons-en !”, “Espoir levant” et “Radia” et “SOS Village d’Enfants”.

Trois tirages au sort ont, par ailleurs, marqué cette clôture et ce sont les associations “Agir”, “Tibu Africa” et “Jood”, qui ont eu la chance de recevoir les subventions.

Cette cérémonie a également été marquée par un hommage à feue Aicha Chenna, “qui a porté Sahraouiya depuis le début et qui sera, à jamais, la marraine de ce raid”, a affirmé, avec émotion, Nacer Ben Abdeljalil, alpiniste et conférencier marocain.

La 9ème édition a mis en lumière les actions menées pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants, dans le cadre d’une campagne menée sur les réseaux sociaux, sous le signe de #breakfreewithSahraouiya.

Cette campagne est une invitation à l’émancipation féminine, un message porté par toutes les participantes, toutes unies pour la promotion des droits de la femme, avec pour slogan #stayunited.

Sportives de haut niveau ou débutantes, militantes associatives ou simples femmes engagées, elles ont été, cette année encore, une centaine à prendre le départ de ce raid itinérant placé sous le signe de la paix et la solidarité dans le monde.

Cette cérémonie de clôture a rassemblé des championnes qui ont, sans aucun doute, acquis des valeurs de responsabilité, de paix, d’altruisme et de liberté.

Satisfaites d’elles-mêmes après avoir pratiquement toutes reçu des blessures, les aventurières ont su faire preuve d’une solidarité féminine qui a transcendé toutes les croyances et toutes les cultures.