Sahraouiya 2023 : L’équipe “Sahraouiya Besties” remporte la 1ère étape

lundi, 6 février, 2023 à 14:09

Dakhla – L’équipe “Sahraouiya Besties” a remporté la 1ère étape du raid solidaire féminin Sahraouiya, organisé du 04 au 11 février à Dakhla sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Composé de Ghizlaine Ammor et de Sofia Skiredj, l’équipe est arrivée en première position des épreuves de dimanche, qui consistaient en une course de VTT sur 12 km, suivie d’une course d’orientation de 6 km et puis d’un second parcours de VTT de 3 km.

La compétition s’est ensuite poursuivie avec un trail de 6,5 km, d’une descente en rappel, suivie d’un autre trail de 6,5 km.

“C’était une journée très difficile et très intense émotionnellement”, a confié à la MAP Ghizlaine Ammor, membre de l’équipe gagnante qui représente l’association “99 Femmes”.

“Les épreuves étaient assez compliquées mais nous avons tenu jusqu’au bout en gardant le moral”, a-t-elle poursuivi, se félicitant d’avoir réussi à faire la descente en rappel, qui représentait un “vrai défi”, ayant une “phobie du vide”.

De son côté, Sofia Skiredj, s’est réjoui sa première visite à Dakhla dans le cadre de sa participation à cette édition du raid Sahraouiya.

“Je n’ai commencé à faire du sport que peu de temps avant ma participation à Sahraouiya”, a-t-elle affirmé.

Lors du debriefing de cette première journée, de nombreuses participantes ont salué la cohésion et le dévouement qui régnaient au sein de leurs équipes tout au long de cette journée de labeur.

La prochaine course s’annonce bien plus intense puisque, comme à l’accoutumée de ce raid, un trail de nuit de 9 km sera au rendez-vous et les guerrières devront plus que jamais compter sur leurs capacités aussi bien physiques que mentales.