“Sahraouiya”: trois questions à Mme Bouchra Baibanou, membre de l’équipe technique de la 7e édition

dimanche, 14 mars, 2021 à 23:53

Dakhla – La première alpiniste marocaine à réaliser le challenge des 7 sommets et la première femme de l’Afrique du Nord à avoir escaladé le plus haut sommet du monde “Everest” est Mme Bouchra Baibanou, membre cette année de l’équipe technique de la 7e édition du raid solidaire féminin “Sahraouiya”, qui se poursuit jusqu’au 20 mars à Dakhla.

Elle aborde dans une interview à la MAP, les particularités de cette édition ainsi que le travail de l’équipe technique chargée de l’encadrement des participantes à la compétition.

Qu’est ce qui distingue cette 7e édition de “Sahraouiya” ?

La 7e édition du raid solidaire “Sahraouiya” se tient cette année dans des circonstances un peu dures, mais on a réussi à l’organiser tout en respectant les mesures sanitaires pour garantir la sécurité de toutes les participantes, le staff et les membres des médias.

Cette édition est marquée par la participation de femmes motivées du Maroc et de différents pays, qui vivent cette expérience avec beaucoup d’émotions, et surtout avec un esprit de solidarité et de challenge.

Ces femmes sont très déterminées à mener à bien l’aventure et s’entraider pour un objectif noble, celui de soutenir des associations et des causes sociales.

Comment s’est déroulée la première journée de “Sahraouiya” ?

Après mon expérience l’année dernière à Sahraouiya en tant que participante, cette année je fait partie de l’équipe technique. Donc j’ai l’occasion de suivre les participantes de plus près, et d’admirer leur force et leur volonté à se dépasser.

C’était une bonne expérience et en même temps un grand challenge qu’il faut surmonter avec beaucoup de bonne humeur, et surtout avec un esprit de solidarité.

Pour cette première journée, les épreuves de la matinée étaient composées d’un parcours de VTT de 10 km, puis un Boot camp à la dune blanche, suivi d’un autre parcours VTT de 10 km, en plus d’une épreuve en soirée, un trail de nuit de 8km. Les résultats de cette première étape seront annoncés demain matin.

En quoi consiste le travail de l’équipe technique ?

Le travail de l’équipe technique consiste principalement à veiller au bon déroulement de toutes les épreuves et de suivre les participantes de plus près. Avant le début des épreuves, on effectue un contrôle technique avec toutes les équipes pour vérifier leur équipements.

Au cours des épreuves, on se charge d’organiser et de tracer les circuits et les points de pointage. En plus, on contrôle le passage des participantes par tout le circuit de l’épreuve.

Avant le début de chaque épreuve, on fait un briefing avec toutes les équipes pour leur expliquer en détail toutes les étapes du circuit.

On tient également à encourager toutes les équipes pour donner de leur mieux et terminer toutes les épreuves, car c’est ça le plus important dans cette compétition.