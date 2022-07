Salé : réception en l’honneur de la sélection nationale de futsal, championne arabe 2022

samedi, 2 juillet, 2022 à 10:14

Salé – Le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), M. Fouzi Lekjaa a reçu, vendredi au Complexe Mohammed VI de Football à Maamora (banlieue de Salé) la délégation de la sélection nationale de football en salle, sacrée championne de la Coupe Arabe, organisée récemment en Arabie Saoudite.

Au cours de cette cérémonie, M. Lekjaa a félicité les joueurs et les cadres de la sélection nationale de futsal suite à cet exploit, le deuxième au palmarès de l’équipe nationale après celui signé en 2021 au Caire.

Le président de la FRMF a souligné que le message de félicitations adressé par SM le Roi Mohammed VI à la délégation de l’équipe nationale après cet exploit se veut une nouvelle consécration qui s’ajoute au parcours sportif des joueurs.

Les joueurs et cadre de la délégation de la sélection nationale de futsal ont démontré qu’ils forment une famille regroupée et un modèle à suivre, a estimé M. Lekjaa, insistant que cette famille doit poursuivre son travail avec sérieux et abnégation pour consolider les acquis et se développer davantage.

Dans ce même contexte, le président de la FRMF a rappelé que la sélection marocaine de futsal a intégré le top 10 Mondial (9e place) et ne pourra en aucun cas reculer en arrière, d’autant plus que “la FRMF mobilisera tous les moyens logistiques et financiers pour maintenir cet excellent niveau”.