Sauvée in extremis, la Copa America démarre dans la polémique

samedi, 12 juin, 2021 à 14:43

-Par : Khalid ATTOUBATA-

Brasilia – Report d’un an, puis désistement des deux pays hôtes. Délocalisation controversée au Brésil puis un processus en justice et enfin retrait de trois des principaux sponsors. La Copa Aerica aura vécu tous les rebondissements possibles et imaginaires avant de se trouver un refuge grâce à l’appui du président brésilien au grand dam d’une partie de son opinion publique.