Semaine du cheval 2023 (championnat du Maroc des clubs): l’Etrier de Casablanca remporte le titre

samedi, 22 juillet, 2023 à 16:43

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a lancé, samedi à Khénifra, plusieurs projets de développement dans le cadre de la mise œuvre du Plan agricole régional de la stratégie Génération Green, et ce à l’occasion de la commémoration du 24ème anniversaire de la glorieuse Fête du Trône.