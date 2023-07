Semaine du cheval 2023 (championnat du Maroc de dressage “poney”): Nermine Zouhri, Kamil Zouhri et Maryam Laanani remportent les titres des catégories “A”, “B” et “C”

vendredi, 21 juillet, 2023 à 19:47

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki a lancé, vendredi à Boulemane, des projets de développement dans le cadre du plan agricole provincial de la stratégie Génération Green et procédé à la signature de conventions de projets solidaires.