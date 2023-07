Semaine du cheval 2023 (saut d’obstacles): Le capitaine Mohamed Amine El Omari remporte le championnat du Maroc militaire “A”

jeudi, 20 juillet, 2023 à 17:57

Rabat – Le capitaine Mohamed Amine El Omari, montant le cheval “Fahma”, a remporté, jeudi, le championnat du Maroc militaire “A” de saut d’obstacles, dans le cadre de la 38è édition de la Semaine du cheval, qui se poursuit jusqu’au 23 juillet au Royal Complexe des Sports équestres et Tbourida Dar Es-Salam à Rabat, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

El Omari s’est adjugé le titre de ce championnat, qui s’est déroulé en deux manches, après avoir bouclé le parcours en 61.61 avec 8 points de pénalité.

La 2ème place est revenue au commandant Zakaria Zoundi, montant le cheval “Dahmaniah”, auteur de 65.41 et de 8 points de pénalité, tandis que le capitaine Mouad Bouya, montant “Ernest”, est arrivé 3ème en réalisant 67.85 et 8 points de pénalité.

La 38è édition de la Semaine du cheval met en compétition 353 couples, cavaliers et chevaux, dans 20 catégories différentes afin de décrocher la médaille d’or.

Le programme comprend le championnat Special Olympics Maroc, les championnats du Maroc de dressage A et B, le championnat du Maroc des clubs, les championnats du Maroc seniors, seniors amateurs, juniors, cadets et minimes (U13, U18 et U21), de poney et des amateurs et les championnats militaires A et B.