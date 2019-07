Semaine du cheval : Le brigadier de police Abderazak Anouti remporte le Prix MAP, épreuve qualificative aux phases finales du Championnat de dressage catégorie A

mardi, 16 juillet, 2019 à 18:40

Un aréopage d’experts, de chefs d’entreprises, de responsables, d’acteurs de la société civile et de représentants des services extérieurs et de la Province se sont réunis, mardi à Essaouira, dans le cadre des ”Design Days Gestion et Valorisation des déchets”, un événement initié par Essaouira Innovation Lab.